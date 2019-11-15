Знакомьтесь: Нарвал, милейший щенок с "хвостом" на лбу

Работники зоозащитной организации Mac's Mission, которая специализируется на помощи животным с особенностями, рассказали, что необычный зверь прибился к пожилой собаке, в попытке спастись от мороза и голода. Сотрудники организации забрали в приют обоих собак.

UNICORN DOG: This puppy has a second tail on his face. He’s been named ‘Narwhal the Little Magical Furry Unicorn.’ pic.twitter.com/3T7AhL3v1b — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) November 14, 2019

Малыша в шутку называют Нарвалом, маленьким волшебным пушистым единорогом, из-за его схожести с рогатым морским млекопитающим нарвалом и мифическим существом. Волонтеры опубликовали снимки малыша в Facebook, и эти фотографии уже смогли набрать более тысячи лайков.

В комментариях сотрудники организации рассказали, что щенок не может вилять расположенным на голове хвостиком.

Ветеринары осмотрели зверя с аномалией и сказали, что данный хвост не соединен ни с какими жизненно важными органами.

"Этот хвост нужен только для того, чтобы превратить Нарвала в самого крутого щенка в мире", — шутят специалисты.

Они также сказали, что, так как хвост никак не мешает собаке, его можно оставить.

Meet Narwhal, the puppy proving unicorns are real 🦄https://t.co/HrO6ExsHwn pic.twitter.com/0JymmfX1f0 — KSL NewsRadio (@kslnewsradio) November 14, 2019

Однако, волонтеры пока думают понаблюдать за здоровьем необычной собаки, потому было решено оставить малыша в приюте на какое-то время и пока не искать ему владельца. Несмотря на это, множество пользователей сообщили о своей готовности приютить Нарвала, как только это станет возможным.