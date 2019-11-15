Знакомьтесь: Нарвал, милейший щенок с "хвостом" на лбу
В США (штат Миссури) волонтеры нашли на улице щенка, у которого из головы растёт хвост. На необычное животное обратил внимание ряд зарубежных СМИ.
Работники зоозащитной организации Mac's Mission, которая специализируется на помощи животным с особенностями, рассказали, что необычный зверь прибился к пожилой собаке, в попытке спастись от мороза и голода. Сотрудники организации забрали в приют обоих собак.
UNICORN DOG: This puppy has a second tail on his face. He’s been named ‘Narwhal the Little Magical Furry Unicorn.’ pic.twitter.com/3T7AhL3v1b— WJZ | CBS Baltimore (@wjz) November 14, 2019
Малыша в шутку называют Нарвалом, маленьким волшебным пушистым единорогом, из-за его схожести с рогатым морским млекопитающим нарвалом и мифическим существом. Волонтеры опубликовали снимки малыша в Facebook, и эти фотографии уже смогли набрать более тысячи лайков.
В комментариях сотрудники организации рассказали, что щенок не может вилять расположенным на голове хвостиком.
Ветеринары осмотрели зверя с аномалией и сказали, что данный хвост не соединен ни с какими жизненно важными органами.
"Этот хвост нужен только для того, чтобы превратить Нарвала в самого крутого щенка в мире", — шутят специалисты.
Они также сказали, что, так как хвост никак не мешает собаке, его можно оставить.
Meet Narwhal, the puppy proving unicorns are real 🦄https://t.co/HrO6ExsHwn pic.twitter.com/0JymmfX1f0— KSL NewsRadio (@kslnewsradio) November 14, 2019
Однако, волонтеры пока думают понаблюдать за здоровьем необычной собаки, потому было решено оставить малыша в приюте на какое-то время и пока не искать ему владельца. Несмотря на это, множество пользователей сообщили о своей готовности приютить Нарвала, как только это станет возможным.
The dog's full name is "Narwhal the Little Magical Furry Unicorn," according to the dog rescue organization that took him in after he was discovered last Saturday in the freezing cold, with what appeared to be the beginnings of frostbite on one paw https://t.co/WUuoHhYxHA— CNN (@CNN) November 14, 2019