ГБКС по существу рассмотрит экспертные заключения по проекту Z-Towers

Она напомнила, что строительство Z-Towers началось еще до создания ГБКС, и, в соответствии с законом о строительстве, надзор над проектом осуществляет Рижское городское строительное управление, оно и должно принять проект в эксплуатацию.

С учетом публично появившейся информации ГБКС получило поручение министра экономики Ральфа Немиро проанализировать экспертные заключения и информировать о результатах оценки.

В начале ноября глава Рижского строительного управления Ингус Вирцавс обратился к депутатам думы с письмом, в котором сообщил об оказываемом давлении на сотрудников управления с тем, чтобы они приняли Z-Towers в эксплуатацию. По мнению Вирцавса, проекту, который строится уже 15 лет, нужна всеобъемлющая экспертиза несущих конструкций.