Пт, 15.11.2019
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ГБКС по существу рассмотрит экспертные заключения по проекту Z-Towers

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) начало административный процесс и в рамках своей компетенции проанализирует заключения строительных экспертов по проекту Z-Towers, сообщила агентству LETA представитель бюро Элина Балгалве. 

Она напомнила, что строительство Z-Towers началось еще до создания ГБКС, и, в соответствии с законом о строительстве, надзор над проектом осуществляет Рижское городское строительное управление, оно и должно принять проект в эксплуатацию.

С учетом публично появившейся информации ГБКС получило поручение министра экономики Ральфа Немиро проанализировать экспертные заключения и информировать о результатах оценки. 

В начале ноября глава Рижского строительного управления Ингус Вирцавс обратился к депутатам думы с письмом, в котором сообщил об оказываемом давлении на сотрудников управления с тем, чтобы они приняли Z-Towers в эксплуатацию. По мнению Вирцавса, проекту, который строится уже 15 лет, нужна всеобъемлющая экспертиза несущих конструкций.

Со своей стороны девелоперы Towers Construction Management обратились с заявлением в Госполицию и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, так как считают, что сдача Z-Towers в эксплуатацию затягивается сознательно.  

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