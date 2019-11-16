Сб, 16.11.2019
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В Таллинне на крыше тюрьмы появился неожиданный мохнатый гость

На крышу Батарейной тюрьмы в Таллинне переехала жить молодая лиса, которая любуется видами моря и следит за чайками. Видимо, она чувствует себя там прекрасно, пишет Rus.Postimees.

Руководитель по связям с общественностью и сотрудничеству Института исторической памяти Сергей Метлев сообщил, что, видимо, лиса смогла найти в стене Батарейной тюрьмы большую щель, через которую попала в коридоры здания и оттуда уже через сломанное слуховое окно на крышу.

По его словам, раньше лису уже замечали на территории возле выставки, на нее реагировали датчики движения камер безопасности.

В мае Эстонский институт исторической памяти открыл в стоявшей до сих пор закрытой Батарейной тюрьме выставку "Коммунизм – это тюрьма", рассказывающую о коммунистической идеологии и ее международных преступлениях, а также истории здания.

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