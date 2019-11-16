В Таллинне на крыше тюрьмы появился неожиданный мохнатый гость

Руководитель по связям с общественностью и сотрудничеству Института исторической памяти Сергей Метлев сообщил, что, видимо, лиса смогла найти в стене Батарейной тюрьмы большую щель, через которую попала в коридоры здания и оттуда уже через сломанное слуховое окно на крышу.