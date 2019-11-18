ДТП на Рижский окружной дороге: погиб водитель

В воскресенье, 17 ноября, в Латвии зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, в результате автоаварий один человек погиб, пострадали еще пять человек, сообщает Государственная полиция.
Вчера в Ропажском крае столкнулись легковой автомобиль Ford и лесовоз Volvo.
Авария произошла на Рижский окружной дороге на перекрестке с дорогой Рига-Эргли. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, а водитель грузовика получил травмы.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 19 водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.
За превышение скорости оформлено 242 протокола, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 505 протоколов.