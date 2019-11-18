ДТП на Рижский окружной дороге: погиб водитель

Вчера в Ропажском крае столкнулись легковой автомобиль Ford и лесовоз Volvo.

Авария произошла на Рижский окружной дороге на перекрестке с дорогой Рига-Эргли. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, а водитель грузовика получил травмы.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 19 водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости оформлено 242 протокола, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 505 протоколов.