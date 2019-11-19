Возвращены активы PNB banka на сумму более 18 млн евро

В том числе из ранее выданных кредитов в октябре возвращено 17,975 млн евро, за счет ценных бумаг - 29 000 евро, остальных активов - 52 000 евро.

С 12 сентября 2019 года, когда банк был признан неплатежеспособным, администратор вернул средства на общую сумму 19,358 млн евро.

Расходы на ликвидацию PNB banka в октябре составили 2,458 млн евро.

Объем гарантированных вкладов в банке по состоянию на 31 октября составлял 42,945 млн евро, что на 83,134 млн евро меньше, чем месяцем ранее. Объем других вкладов составил 135,816 млн евро.

Обязательства банка перед кредитными учреждениями составили 6,322 млн евро, субординированные обязательства - 17,854 млн евро, стоимость эмитированных субординированных долговых ценных бумаг - 37,754 млн евро.

В целом активы PNB banka в конце октября составляли 440,034 млн евро по сравнению с 514,709 млн евро в конце сентября.

Деятельность PNB banka была приостановлена 15 августа 2019 года, а 12 сентября суд Видземского предместья Риги признал банк неплатежеспособным.