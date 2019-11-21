"Я ничего не хочу": в соцсетях обсуждают речь Трампа

В наши дни президент США нигде не может спрятаться от объективов фотографов. Так случилось и с Дональдом Трампом, записи речи которого навсегда были запечатлены со всех сторон, а теперь их обсуждают в соцсетях.
В среду прошел еще один день расследования импичмента. Прежде чем отправиться на запланированный ранее визит в Техас, Трамп в Белом доме общался с журналистами.
Его слова были записаны на листе бумаги, который он держал в руках.
"Я ничего не хочу, я ничего не хочу, я не хочу никакого quid pro quo", говорится в первых трех строчках.
Палец Трампа закрывает небольшую часть текста, но, кажется, в продолжении написано "Сказать Зеленскому, чтобы делал то, что правильно. Это последнее слово президента США".
Имя президента Украины Владимира Зеленского написано неправильно.
Трамп процитировал часть показаний посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда о произошедшем 9 сентября разговоре посла и президента, сообщает CBS. Это был день, когда Комитет по разведке Палаты представителей США узнал о докладе анонима, который сейчас находится в основе расследования импичмента.
В докладе указывается на попытки Трампа повлиять на Украину, чтобы получить преимущество на выборах президента в 2020 году.
Как и следовало ожидать, записка Трампа не осталась незамеченной пользователями соцсетей.
"Записки Трампа фломастером начинаются так: "Я ничего не хочу. Я ничего не хочу"", - написала Джулия Дейвис.
Trump's notes (in Sharpie) start off with:— Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 20, 2019
"I want nothing.
I want nothing." pic.twitter.com/JWrTG9gahH
"Трамп сделал то, что любой рациональный, спокойный и невинный человек сделал бы в такой ситуации: он сделал заметки размером с бутылку воды Джорджа Кента своего собственного заявления фломастером и потом прокричал это заявление в лицо репортерам", - подчеркнул один из пользователей.
Trump did what any rational, even-tempered, innocent person would do in this scenario: he took notes on his own quoted statement in an a Sharpie the size of George Kent's water bottle and and then shouted a statement at reporters. https://t.co/4Eo7Q5KBI2— R. Eric Thomas (@oureric) November 20, 2019
The day @realDonaldTrump gave Sondland his “I want NOTHING” spiel, Trump already knew he was in hot water because the whistleblower complaint had reached Congress. And we now know he DID want something, as he made clear to Zelensky on their 7/25 call. https://t.co/6XssU3Hrsy— David Axelrod (@davidaxelrod) November 20, 2019