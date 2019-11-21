Чт, 21.11.2019
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"Я ничего не хочу": в соцсетях обсуждают речь Трампа

ФОТО: SIPA/Scanpix

В наши дни президент США нигде не может спрятаться от объективов фотографов. Так случилось и с Дональдом Трампом, записи речи которого навсегда были запечатлены со всех сторон, а теперь их обсуждают в соцсетях. 

В среду прошел еще один день расследования импичмента. Прежде чем отправиться на запланированный ранее визит в Техас, Трамп в Белом доме общался с журналистами. 

Его слова были записаны на листе бумаги, который он держал в руках. 

ФОТО: SIPA/Scanpix

"Я ничего не хочу, я ничего не хочу, я не хочу никакого quid pro quo", говорится в первых трех строчках. 

Палец Трампа закрывает небольшую часть текста, но, кажется, в продолжении написано "Сказать Зеленскому, чтобы делал то, что правильно. Это последнее слово президента США". 

Имя президента Украины Владимира Зеленского написано неправильно.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Трамп процитировал часть показаний посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда о произошедшем 9 сентября разговоре посла и президента, сообщает CBS. Это был день, когда Комитет по разведке Палаты представителей США узнал о докладе анонима, который сейчас находится в основе расследования импичмента. 

В докладе указывается на попытки Трампа повлиять на Украину, чтобы получить преимущество на выборах президента в 2020 году.

Как и следовало ожидать, записка Трампа не осталась незамеченной пользователями соцсетей. 

"Записки Трампа фломастером начинаются так: "Я ничего не хочу. Я ничего не хочу"", - написала Джулия Дейвис.

"Трамп сделал то, что любой рациональный, спокойный и невинный человек сделал бы в такой ситуации: он сделал заметки размером с бутылку воды Джорджа Кента своего собственного заявления фломастером и потом прокричал это заявление в лицо репортерам", - подчеркнул один из пользователей.

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