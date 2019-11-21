"Я ничего не хочу": в соцсетях обсуждают речь Трампа

В среду прошел еще один день расследования импичмента. Прежде чем отправиться на запланированный ранее визит в Техас, Трамп в Белом доме общался с журналистами.

Его слова были записаны на листе бумаги, который он держал в руках.

ФОТО: SIPA/Scanpix

"Я ничего не хочу, я ничего не хочу, я не хочу никакого quid pro quo", говорится в первых трех строчках.

Палец Трампа закрывает небольшую часть текста, но, кажется, в продолжении написано "Сказать Зеленскому, чтобы делал то, что правильно. Это последнее слово президента США".

Имя президента Украины Владимира Зеленского написано неправильно.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Трамп процитировал часть показаний посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда о произошедшем 9 сентября разговоре посла и президента, сообщает CBS. Это был день, когда Комитет по разведке Палаты представителей США узнал о докладе анонима, который сейчас находится в основе расследования импичмента.

В докладе указывается на попытки Трампа повлиять на Украину, чтобы получить преимущество на выборах президента в 2020 году.

Как и следовало ожидать, записка Трампа не осталась незамеченной пользователями соцсетей.

"Записки Трампа фломастером начинаются так: "Я ничего не хочу. Я ничего не хочу"", - написала Джулия Дейвис.

Trump's notes (in Sharpie) start off with:

"I want nothing.

I want nothing." pic.twitter.com/JWrTG9gahH — Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 20, 2019

"Трамп сделал то, что любой рациональный, спокойный и невинный человек сделал бы в такой ситуации: он сделал заметки размером с бутылку воды Джорджа Кента своего собственного заявления фломастером и потом прокричал это заявление в лицо репортерам", - подчеркнул один из пользователей.

Trump did what any rational, even-tempered, innocent person would do in this scenario: he took notes on his own quoted statement in an a Sharpie the size of George Kent's water bottle and and then shouted a statement at reporters. https://t.co/4Eo7Q5KBI2 — R. Eric Thomas (@oureric) November 20, 2019