OECD обещает Латвии самый медленный рост экономики среди стран Балтии

По последним оценкам OECD, прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в этом году составит 2,3%, в следующем году - 2,5%. В мае OECD прогнозировала для Латвии прирост ВВП в этом и следующем году в размере 2,7%.

Гармонизированный индекс потребительских цен, по прогнозам OECD, в этом году вырастет в Латвии на 2,9%, в следующем году - на 2,3%. В свою очередь уровень безработицы в этом и следующем году составит 6,4%.

OECD отмечает, что рост экономики Латвии за первые шесть месяцев этого года замедлился и ожидается, что и в дальнейшем он будет умеренным.

Слабое развитие мировой торговли отрицательно скажется на росте, замедлится и прирост инвестиций, в то же время потребительские расходы населения по-прежнему будут иметь значительное влияние на рост экономики.

Для Литвы OECD в этом году прогнозирует самый быстрый среди стран Балтии рост экономики - 3,6%, а в следующем году он замедлится до 2,5%. Инфляция в Литве в этом году составит 2,3%, в следующем году - 2,2%, уровень безработицы в этом году составит 6%, в следующем - 5,9%.

В Эстонии организация прогнозирует рост ВВП в этом году на 3,2% и на 2,2% в будущем году. Потребительские цены в Эстонии в этом году повысятся на 2,2%, в следующем году - на 2,3%. В свою очередь безработица в Эстонии, по оценкам ОЭСР, в этом году составит 5%, в следующем - 5,1%.

Прогноз прироста мировой экономики на этот год OECD сохранила на уровне 2,9%, а на следующий год снизила до 2,9%. ОЭСР отмечает, что рост мировой экономики замедляют торговые конфликты, слабая инвестиционная активность и политическая неопределенность.