Гибкий патриотизм или хайп? Зачем Яна Брук встретилась с Тимати и надела майку с Путиным

Девушка была шокирована тем, что некоторые латвийские СМИ скачивают фото из ее сторис и делают из этого сенсацию.

"Я теперь ничего не могу в сторис поставить? Ужас. Мы просто смеялись", - сказала нам Брук.

Она была приглашена пиар-командой магазина скандального рэпера в т/п Alfa. Там блогерша смогла встретиться и пообщаться с Тимати, который в качестве сувениров привез несколько маек с изображением президента России Владимира Путина.

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/?hl=ru

"Круто, что Тимати приехал сам. Я так понимаю, что он несколько маек привез... Он знал про проблемы магазина и приехал поддержать работников", - отметила Яна.

Девушка указала, что любит эту марку одежды.



"Мне еще подарили кепку и трусы. Это же круто получить подарок от Тимати", - резюмировала она.

Брук подчеркнула, что не знала про высказывание министра внутренних дел Гиргенса в адрес Тимати, а майку надела, потому что она подходила к штанам.

"Она просто подходила к латексным штанам. Прикольно же. У меня была розовая, а эта черная. Хорошо смотрится", - объяснила Яна.

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/?hl=ru

Девушка возмущена, что некоторые латвийские СМИ использовали комментарий "Теперь меня убьют?" из ее сторис.

"Это была шутка. Мы просто смеялись", - объяснила она.

Яна искренне не понимает, почему возник такой шум вокруг маек.

"Считаю, что политики просто наше внимание отводят от очень больших проблем страны. Пока мы тут про майки выясняем, кто-то через банк деньги отмывает", - заявила Брук.

Стоит отметить, что сейчас у нее уже этого подарка Тимати нет. Кроме того, блондинка опубликовала гневный комментарий в сторис, что ничего больше не будет публиковать, и в этом виноваты СМИ:

"От****тесь, пожалуйста. Я ничего не буду вообще выставлять. Скажите спасибо СМИ", - написала обиженная блогер.

Напомним, 21 ноября в "Арене Рига" выступил скандальный российский рэпер Тимати. Перед выступлением артист посетил свой магазин в т/п Alfa. Ранее в СМИ поднялся шум в связи с открытием магазина Black Star Wear, где можно было приобрести майки с изображением президента РФ Владимира Путина, а также одежду с элементами формы Армии России. Это вызвало интерес Латвийской службы безопасности. Служба разглядела в продаваемых товарах попытку России пропагандировать свой геополитический курс. Поэтому ведомство было вынуждено провести расследование. Скандальная одежда пропала с полок магазина.