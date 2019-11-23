Сб, 23.11.2019
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  • Россиянин ударил бывшую девушку ножом и бросил в лесу. Его задержали спустя две недели — после поста в соцсетях

Россиянин ударил бывшую девушку ножом и бросил в лесу. Его задержали спустя две недели — после поста в соцсетях

ФОТО: https://www.instagram.com/tv/B5If7bvKGZV/?utm_source=ig_embed

Следственный комитет России сообщил 23 ноября об аресте 31-летнего местного жителя Иркутской области. Его обвиняют в покушении на убийство своей знакомой. Согласно версии следствия, он вывез женщину в лес, избил и трижды ударил ножом. Об этом сообщает портал "Медуза". 

Пострадавшая осталась жива.

21 ноября о происшествии сообщила в Instagram блогер Ольга Куприянова. Она рассказала, что это произошло с её 29-летней знакомой Татьяной Боркиной. Она также опубликовала видео, где жертва рассказала о произошедшем.

В ночь на 9 ноября бывший молодой человек Боркиной Максим Климов заставил сесть женщину в машину, вывез в лес, а также нанёс ей удары бейсбольной битой.

Пока он её бил, женщина извинялась, но Климов проигнорировал просьбы остановиться.

Женщина рассказала, что Климов нанёс ей удар ножом в грудь, повернув лезвие. Когда он понял, что женщина жива, последовали ещё два удара ножом и мужчина покинул место происшествия. Женщина ползком выбралась из леса на дорогу, после чего была передана медикам. 

В видеоролике представитель Татьяны Боркиной рассказала, что через 10 дней после случившегося ни МВД, ни Следственный комитет не возбудили уголовное дело из-за инцидента. Помимо этого, все это время Климов был на свободе и хотел попасть к пострадавшей в палату.

Как пишет "Медуза", представитель жертвы также рассказала, что женщина до этого несколько раз обращалась в полицию с заявлениями из-за угроз бывшего возлюбленного. Однако в полиции не возбуждали уголовные дела из-за случившегося.

В ГУ МВД по Иркутской области "Комсомольской правде" 23 ноября сообщили, что стараются разобраться в ситуации.

В МВД информация о том, что сотрудники полиции отказывались возбуждать дела по заявлениям Боркиной о побоях пока что никак не была прокомментирована, отмечает портал. 

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