Россиянин ударил бывшую девушку ножом и бросил в лесу. Его задержали спустя две недели — после поста в соцсетях

Следственный комитет России сообщил 23 ноября об аресте 31-летнего местного жителя Иркутской области. Его обвиняют в покушении на убийство своей знакомой. Согласно версии следствия, он вывез женщину в лес, избил и трижды ударил ножом. Об этом сообщает портал "Медуза".
Пострадавшая осталась жива.
21 ноября о происшествии сообщила в Instagram блогер Ольга Куприянова. Она рассказала, что это произошло с её 29-летней знакомой Татьяной Боркиной. Она также опубликовала видео, где жертва рассказала о произошедшем.
В ночь на 9 ноября бывший молодой человек Боркиной Максим Климов заставил сесть женщину в машину, вывез в лес, а также нанёс ей удары бейсбольной битой.
Пока он её бил, женщина извинялась, но Климов проигнорировал просьбы остановиться.
Женщина рассказала, что Климов нанёс ей удар ножом в грудь, повернув лезвие. Когда он понял, что женщина жива, последовали ещё два удара ножом и мужчина покинул место происшествия. Женщина ползком выбралась из леса на дорогу, после чего была передана медикам.
В видеоролике представитель Татьяны Боркиной рассказала, что через 10 дней после случившегося ни МВД, ни Следственный комитет не возбудили уголовное дело из-за инцидента. Помимо этого, все это время Климов был на свободе и хотел попасть к пострадавшей в палату.
Как пишет "Медуза", представитель жертвы также рассказала, что женщина до этого несколько раз обращалась в полицию с заявлениями из-за угроз бывшего возлюбленного. Однако в полиции не возбуждали уголовные дела из-за случившегося.
В ГУ МВД по Иркутской области "Комсомольской правде" 23 ноября сообщили, что стараются разобраться в ситуации.
В МВД информация о том, что сотрудники полиции отказывались возбуждать дела по заявлениям Боркиной о побоях пока что никак не была прокомментирована, отмечает портал.