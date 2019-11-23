Россиянин ударил бывшую девушку ножом и бросил в лесу. Его задержали спустя две недели — после поста в соцсетях

Пострадавшая осталась жива.

21 ноября о происшествии сообщила в Instagram блогер Ольга Куприянова. Она рассказала, что это произошло с её 29-летней знакомой Татьяной Боркиной. Она также опубликовала видео, где жертва рассказала о произошедшем.

В ночь на 9 ноября бывший молодой человек Боркиной Максим Климов заставил сесть женщину в машину, вывез в лес, а также нанёс ей удары бейсбольной битой.

Пока он её бил, женщина извинялась, но Климов проигнорировал просьбы остановиться.

Женщина рассказала, что Климов нанёс ей удар ножом в грудь, повернув лезвие. Когда он понял, что женщина жива, последовали ещё два удара ножом и мужчина покинул место происшествия. Женщина ползком выбралась из леса на дорогу, после чего была передана медикам.

В видеоролике представитель Татьяны Боркиной рассказала, что через 10 дней после случившегося ни МВД, ни Следственный комитет не возбудили уголовное дело из-за инцидента. Помимо этого, все это время Климов был на свободе и хотел попасть к пострадавшей в палату.

Как пишет "Медуза", представитель жертвы также рассказала, что женщина до этого несколько раз обращалась в полицию с заявлениями из-за угроз бывшего возлюбленного. Однако в полиции не возбуждали уголовные дела из-за случившегося.

В ГУ МВД по Иркутской области "Комсомольской правде" 23 ноября сообщили, что стараются разобраться в ситуации.