Закон об административной ответственности: с 1 января на дорогах может воцариться хаос

Изменения коснутся как порядка применения наказания, так и самих наказаний. Однако министерства не выполнили свою домашнюю и работу и, скорее всего, полицейские, которым с 1 января нужно будет наказывать, к примеру, пьяных водителей, вообще не смогут этого сделать.

Ежедневно работники полиции составляют примерно 500 протоколов о нарушениях правил дорожного движения. В год это примерно 190 тысяч, что образует большую часть (около 80%) от всех административных нарушений в Латвии.

Работа полиции по новому Закону об административной ответственности в начале года может стать настоящим вызовом как для стражей порядка, так и для остановленных водителей.

Сейчас прогнозируется, что составление протокола может занимать более часа, с условием, что вообще получится дойти так далеко.

"Сейчас этот переход будет ощутимым. Для работников полиции в том числе, для которых будет много неизвестного. Так как, как уже говорил, теория - это одна вещь, но на практике все совсем не так, и, конечно, пострадает и общество. Так как понятно, что могут быть отдельные нарушения, за которые 1 или 2 января полиция просто не сможет наказать", - признает начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Закон об административной ответственности Сейм принял в октябре прошлого года, постановив, что он должен вступить в силу 1 января 2020 года. Если до этого все наказания были прописаны в Кодексе административных нарушений, то в дальнейшем их нужно будет искать в законе каждой конкретной сфере. Например, наказания для автоводителей будут прописаны уже в законе о дорожном сообщении. Несмотря на то, что за эти нарушения наказывают чаще всего, соответственные поправки еще не приняты. Так же как и наказания по еще нескольким десяткам законов, которые ждут своей очереди в Сейме.

"К сожалению, министерства отложили на последний момент продвижение законопроектов, так как на самом деле эти решения о такой концепции были приняты почти десять лет назад", - указала заместитель госсекретаря Министерства юстиции Лайла Медина.

В свою очередь около 30 законов, в которых должны появиться размеры штрафов, вообще не дошли до Сейма. Часть из них - в ответственности Министерства защиты окружающей среды и регионального развития. "Мы подали законопроект на согласование, сейчас очень сложное согласование с другими министерствами сферы. Мы надеемся, что за эти недели нам удастся преодолеть эту инерцию, которая немного затянулось в чиновничьем согласовании", - заявил министр защиты окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.

За полтора месяца до перемен до конца не закончена и не протестирована и электронная платформа ( система поддержки процесса административных нарушений - APAS) которая должна будет работать с административными нарушениями. Для ее создания МВД из внутренних ресурсов выделило более двух миллионов евро. Однако министерство считает - систему нельзя полностью закончить и протестировать, пока не приняты такие важные законы, как, к примеру, закон о дорожном сообщении, который содержит большую часть из применяемых ежедневно наказаний.

Министерство внутренних дел уже многократно просило как правительство, так и Сейм отложить вступление закона в силу - на полгода или на год, считая, что в противном случае в начале года воцарится хаос.

Министерство юстиции, продвигающее Закон об административной ответственности вперед, считает, что это все отговорки и откладывать что-то оснований нет. По его мнению - неполноценно работающая IT-система (APAS) не может быть основанием, чтобы откладывать вступление закона в силу.

И руководитель юридической комиссии Сейма Юта Стрике не видит обоснования, почему указанные проблемы могут помешать выполнению нового закона уже с 1 января, и возможности хаоса она не допускает.