Работу в должности руководителя Ассоциации финансовой отрасли начала Санита Баяре

На должность руководителя ассоциации претендовали 20 кандидатов. Отбор претендентов проводила компания по подбору персонала Amrop.

С 2005 по 2011 год Баяре была руководителем проекта Министерства финансов по введению евро, с 2011 по 2014 год - госсекретарем министерства.

Кроме того, с 2012 по 2014 год Баяре была членом совета Европейского инвестиционного банка, а с 2014 по 2016 год работала на одной из руководящих позиций во Всемирном банке. С 2016 по 2018 год Баяре отвечала за обслуживание компаний в банке Citadele.

Как сообщила ассоциация, главными приоритетами Баяре в новой должности будут реализация плана на 2020 год - дальнейшая работа над обеспечением устойчивого кредитования и борьба с финансовыми преступлениями путем ограничения легализации полученных преступным путем средств в сотрудничестве со Службой финансовой разведки, Службой госдоходов и Комиссией рынка финансов и капитала, а также развитие цифровых навыков и цифровой безопасности вместе с членами ассоциации и другими партнерами.

Как сообщалось ранее, в июне этого года должность руководителя Ассоциации финансовой отрасли оставила Санда Лиепиня.