У берегов Румынии перевернулось судно, на борту которого находились 14 000 овец

Судно перевернулось вскоре после того, как покинуло порт Мидия, находящийся на черноморском побережье Румынии, недалеко от города Констанца.

На судне было 22 члена экипажа - граждане Сирии. Экипаж был спасен, однако один член экипажа доставлен в больницу с переохлаждением.

Спасательные службы Румынии в воскресенье начали операцию, чтобы спасти находившихся на борту и упавших в воду животных.

Несколько десятков овец спасателям удалось вытащить из воды, однако считается, что часть находившихся на судне животных утонула.

Спасательная операция продолжилась и утром в понедельник.

Причина крушения судна пока неизвестна.

Оно направлялось в Саудовскую Аравию.