На Даугавпилсском шоссе пьяный водитель предлагал полиции взятку в размере 700 евро

О том, что в дорожном движении участвует предположительно пьяный водитель, в полицию поступил сигнал с автозаправочной станции в Айзкрауле. Полиция идентифицировала на дороге автомобиль, который передвигался неубедительно и даже опасно.

Автомашину установили и констатировали, что водитель 1966 года рождения был пьян.

Пытаясь избежать административной ответственности, он предложил полицейским взятку в размере 700 евро, за что был задержан, и против него начат уголовный процесс.