На Даугавпилсском шоссе пьяный водитель предлагал полиции взятку в размере 700 евро

В конце прошлой недели на шоссе Рига-Даугавпилс был задержан пьяный водитель, предлагавший полицейским взятку в размере 700 евро, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления полиции Арлита Долга.
О том, что в дорожном движении участвует предположительно пьяный водитель, в полицию поступил сигнал с автозаправочной станции в Айзкрауле. Полиция идентифицировала на дороге автомобиль, который передвигался неубедительно и даже опасно.
Автомашину установили и констатировали, что водитель 1966 года рождения был пьян.
Пытаясь избежать административной ответственности, он предложил полицейским взятку в размере 700 евро, за что был задержан, и против него начат уголовный процесс.
Самое суровое наказание за взятку - тюремное заключение на срок до пяти лет. Также возможны кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф.