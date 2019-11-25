Пн, 25.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

На Даугавпилсском шоссе пьяный водитель предлагал полиции взятку в размере 700 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В конце прошлой недели на шоссе Рига-Даугавпилс был задержан пьяный водитель, предлагавший полицейским взятку в размере 700 евро, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления полиции Арлита Долга.

О том, что в дорожном движении участвует предположительно пьяный водитель, в полицию поступил сигнал с автозаправочной станции в Айзкрауле. Полиция идентифицировала на дороге автомобиль, который передвигался неубедительно и даже опасно.

Автомашину установили и констатировали, что водитель 1966 года рождения был пьян.

Пытаясь избежать административной ответственности, он предложил полицейским взятку в размере 700 евро, за что был задержан, и против него начат уголовный процесс. 

Самое суровое наказание за взятку - тюремное заключение на срок до пяти лет. Также возможны кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф.  

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