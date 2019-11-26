Правительство одобрило создание Национального совета по энергетике и климату

Министерство экономики разработало Национальный план по энергетике и климату на 2021-2030 годы, который должен быть подан в Европейскую комиссию до конца года. Однако до сих пор не было создано эффективного механизма для осуществления этого плана и разработки комплексной энергетической и климатической политики после 2021 года.

Поскольку правительство стремится к достижению климатической нейтральности Латвии в 2050 году, цели Латвии в области энергетики и климата на период до 2030 года весьма амбициозны.

Министерство экономики отмечает важность обеспечения скоординированной, комплексной и устойчивой долгосрочной политики в области энергетики и климата. Поэтому было предложено создать Национальный совет по энергетике и климату для эффективной разработки политики в этой области.

Главой Национального совета по энергетике и климату будет премьер-министр, его заместителями - министр экономики и министр охраны окружающей среды и регионального развития.

Членами совета будут госсекретарь Министерства иностранных дел, министр финансов, министр образования и науки, министр благосостояния, министр сообщения и министр сельского хозяйства.

Также в состав совета войдут представители Augstsprieguma tikls, Conexus Baltic Grid, Gaso, Latvijas Gaze, Балтийского экологического форума, организации "Крестьянский Сейм", Ассоциации финансовой отрасли, Латвийской федерации возобновляемой энергии, Латвийского союза свободных профсоюзов, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской ассоциации торговцев топливом, Латвийской федерации лесной промышленности, Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, Латвийского союза самоуправлений, Латвийской ассоциации отопительных предприятий, Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской ассоциации ветроэнергетики и др.

Задача Национального совета по энергетике и климату будет заключаться в том, чтобы обеспечить прогресс Латвии в достижении климатической нейтральности к 2050 году, содействовать разработке такой национальной политики в области энергетики и климата, которая будет способствовать диверсификации ресурсов и их эффективному использованию.