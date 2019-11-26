Отмывание денег: Латвия рискует оказаться в "сером списке"

О том, что Латвия попадет в этот список, заставляет думать ситуация в Исландии. Исландию недавно включили в "серый список", однако ситуация в этой стране оценивается гораздо лучше той, которую можно наблюдать в Латвии на данный момент. Эксперты считают, что это решение сильно повлияет на экономику государства.

Уже с прошлого года, когда была прекращена деятельность ABLV Bank, к латвийской финансовой системе стали уделять особенное внимание.

За борьбой Латвии с отмыванием денег следят две организации. Оценка соответствия законодательства, которую должен предоставить комитет экспертов Совета Европы Moneyval, ожидается уже в декабре.

Однако в феврале главная структура мировых организаций по борьбе с отмыванием денег FATF решит, включать ли Латвию в этот список.

Это свидетельствует о том, что у государства есть серьезные проблемы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно полученным из США новостям, растет обеспокоенность тем, что принятое решение будет отрицательным для Латвии.

"Риск существует, конечно. До тех пор, пока мы не получим окончательный доклад, риск будет на столе", - сообщил председатель Бюджетной комисси Сейма Мартиньш Бондарс.

"Нет оснований быть пессимистами, есть основания быть осторожными, поскольку новости про Исландию были сюрпризом", - пояснил министр финансов Янис Рейрс.

Министр указал, что прогресс за год был большой, но неизвестно, будет ли этого достаточно для базирующейся в США организации FATF.

До недавнего времени 1% всех транзакций в долларах США проходил через Латвию, теперь все транзакции осуществляются в евро. Если раньше половина клиентов банков были нерезидентами, то сейчас они составляют около 10%.

За отмывание денег банки могут лишиться лицензии. Принят закон о легальной презумпции, который требует, чтобы клиент доказывал законное происхождение финансовых источников, а не банк. На границе еженедельно задерживают людей с большим количеством наличных денег. Возникает новая проблема, боясь наказания, банки отказываются брать наименьший риск.

"Существуют ситуации, когда сотрудникам посольств не открывают счета, когда предпринимателям, у которых легальный бизнес в третьих странах, приходится сильно стараться, чтобы открыть счет в Латвии, не говоря уже о платежах", - пояснил Рейрс.

Однако не только законодательство вызывает беспокойства о включении Латвии в "серый список". До сих пор нет ни одного судебного процесса с осуждающим решением в деле об отмывании денег. Расследование дела ABLV Bank все еще продолжается.

"В этот момент просится очень острая реакция, и, возможно, эти решения необходимо принимать в большей степени на основе риска, в чем нас упрекают партнеры из Moneyval, что раньше FKTK не основывала свои решения на оценке риска", - указала парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня.

Рейрс также подчеркнул, что у Латвии на данный момент нет "плана Б" в случае, если государство включат в список стран, через которые отмываются деньги. В "сером списке" на данный момент числятся 12 стран, например, Йемен, Зимбабве, Сирия, Пакистан и другие. Латвийская экономика пострадала бы от такого решения.

"За четыре-пять лет ВВП снизился на 7–8 %. Это очень существенно, это практически стагнация", - сказал Рейрс.

Именно принятие решения является одной из причин, из-за которых премьер Кришьянис Кариньш отказывается говорить об увеличении дефицита бюджета.

FATF планирует озвучить важное для Латвии решение 17 февраля.