Работники Rail Baltica: проект находится в критическом положении

"Несмотря на существенный прогресс, который был достигнут по проекту, мы очень обеспокоены тем, что проект Rail Baltica, щедро софинансируемый Европейским союзом, из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов оказался в критической ситуации", - говорится в заявлении.

Сотрудники компании сообщают, что 30 октября после отставки исполнительного директора RB Rail Тимо Рийхимяки они направили совместное заявление премьер-министрам стран Балтии и министерствам транспорта, требуя немедленно принять меры, потому что внезапная отставка исполнительного, а также технического директора предприятия стала пятым случаем за последние 14 месяцев, когда меняется руководство компании.

Работники RB Rail призывают правительства стран Балтии обратить внимание на эту ситуацию и передать надзор за реализацией проекта премьер-министрам, так как нынешняя раздробленная ответственность руководства компании не обеспечивает эффективной реализации проекта и координации между государственными и частными структурами.

Сотрудники считают, что следует немедленно вернуться к первоначальной концепции совместного предприятия как интегрированной, единой структуры, ответственной за Rail Baltica, поскольку в настоящее время, по их мнению, нет ни одной организации, которая несла бы ответственность за успешную реализацию проекта.

Они также просят назначить в совместном предприятии независимый надзорный совет, который будет коллективно представлять интересы всех акционеров, таким образом предотвращая конфликты интересов и вмешательство в принятие решений.

Также работники компании призывают немедленно сместить с должности председателя совета RB Rail Каролиса Санковски, так как он "не способен соблюдать принципы хорошего корпоративного управления, предотвратить разрушительную смену кадров в высшем руководстве совместного предприятия и явный конфликт интересов".

"Мы считаем, что в интересах успешной реализации проекта очень важно еще до начала строительства объединить усилия всех стран Балтии. Настало время парламентам, правительствам и Европейской комиссии задаться вопросом, является ли Rail Baltica проектом, который принесет долгосрочные преимущества странам Балтии и всему ЕС или же продолжится борьба с неэффективностью, конфликтами интересов и легкомысленным отношением к средствам ЕС и участвующих в проекте стран", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, после ухода с должности исполнительного директора совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы по строительству железнодорожной магистрали Rail Baltica АО RB Rail и председателя его правления Тимо Рийхимяки временным исполнительным директором предприятия назначен директор департамента развития и коммуникации ООО "Эйропас дзелзцеля линияс" Агнис Дриксна.

Совет RB Rail назначил его исполнительным директором со 2 декабря. Параллельно идет процедура отбора кандидатов на должность постоянного директора.

Также в компании сообщили, что с должности ушел главный технический директор RB Rail и член правления Март Нильсен, который перейдет на новую работу в частном секторе. Нильсен, который является техническим директором RB Rail с марта 2018 года, проработает до 23 декабря. Временно должность технического директора займет директор департамента проектирования Кайдо Зиммерманн.