В вопросе о будущем технологических предприятий Tet и Latvijas Mobilais telefons (LMT) у правительства есть три сценария, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.
Силиня обрисовала несколько сценариев будущего компаний Tet и LMT
Подробностей об этих сценариях она не раскрыла, пояснив, что сейчас правительство находится в процессе переговоров с акционером обеих компаний - шведской компанией Telia.
Премьер неоднократно подчеркивала, что в нынешней ситуации правительство пытается взвесить все возможные аспекты, чтобы в потенциальной сделке максимально защитить стратегические интересы Латвии. Она также добавила, что в дискуссиях о будущем Tet и LMT на закрытой части состоявшегося во вторник заседания министры правительства выразили единое понимание необходимого решения.
На вопрос, может ли потенциальная сделка государства с Telia состояться уже в этом году, Силиня ответила отрицательно, пояснив, что такие процедуры обычно занимают довольно много времени, так как проходят под скрупулезным надзором юристов. "Для нас очень важно добиться учета наших стратегических интересов, и это именно то, над чем мы работаем", - добавила глава правительства.
Премьер пояснила, что в сфере телекоммуникаций и информационных технологий сейчас очень большая конкуренция и "государство должно думать, как не снизить стоимость этих предприятий, а наоборот - как сделать оба предприятия более конкурентоспособными и зарабатывающими, стратегически не растеряв этого важного для страны интереса".
Как сообщалось, во вторник правительство еще не приняло окончательного решения по переговорам со шведской компанией Telia о будущем Tet и LMT, поручив Министерству экономики в течение трех недель уточнить намеченный план.
Во вторник в зале для закрытых переговоров правительство провело более четырех часов, после чего его представители заявили, что привычная пресс-конференция не состоится, а вопросы следует адресовать отраслевым министерствам.
Ответственный за продвижение вопроса министр экономики Виктор Валайнис рассказал агентству LETA, что в уточненный протокол предполагается включить четкий мандат правительства на дальнейшие переговоры Минэкономики с Telia и то, какую позицию Минэкономики будет представлять на последующих переговорах. Политик пообещал, что через три недели об этом можно будет вести и публичную коммуникацию.
На закрытом заседании правительства рассмотрено несколько десятков различных направлений в дальнейших сценариях развития LMT и Tet. Всего было рассмотрено более 30 различных направлений.
Министр экономики утверждает, что в основном в правительстве по этому вопросу есть консенсус, а три недели нужны на подготовку уточнений, после чего правительство примет решение о конкретном предложении. Он заявил, что время в ходе дискуссий было потрачено не на споры, а на детальное обсуждение сценариев.
"Мы пришли к двум вариантам, которые дальше будут подробно рассмотрены", - сказал Валайнис. Выбрав одно окончательное решение, Минэкономики попытается договориться со вторым совладельцем LMT и Tet - Telia - о будущем предприятий.
"Если эти переговоры не увенчаются успехом, то у нас будут сценарии B и C на случай, если нам не удастся договориться со вторым владельцем, но после сегодняшнего совещания я смотрю на этот процесс достаточно позитивно", - рассказал Валайнис.
Он подчеркнул, что окончательное решение примут оба акционера, а руководителям вовлеченных предприятий сейчас не следует комментировать происходящее. Валайнис добавил, что наступит время и для этого, но сейчас слишком рано.
Министр подчеркнул, что ни один из возможных сценариев не может быть реализован в течение месяца-двух: любой сценарий потребует года и даже больше, чтобы подготовиться к этим решениям, понять, осуществимы ли они, и внедрить. В том числе на это потребуется гораздо более детальная дискуссия как с самими предприятиями, так и с привлечением различных специалистов для проведения всех необходимых оценок.
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