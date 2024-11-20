Силиня обрисовала несколько сценариев будущего компаний Tet и LMT

"Если эти переговоры не увенчаются успехом, то у нас будут сценарии B и C на случай, если нам не удастся договориться со вторым владельцем, но после сегодняшнего совещания я смотрю на этот процесс достаточно позитивно", - рассказал Валайнис.

Он подчеркнул, что окончательное решение примут оба акционера, а руководителям вовлеченных предприятий сейчас не следует комментировать происходящее. Валайнис добавил, что наступит время и для этого, но сейчас слишком рано.

Министр подчеркнул, что ни один из возможных сценариев не может быть реализован в течение месяца-двух: любой сценарий потребует года и даже больше, чтобы подготовиться к этим решениям, понять, осуществимы ли они, и внедрить. В том числе на это потребуется гораздо более детальная дискуссия как с самими предприятиями, так и с привлечением различных специалистов для проведения всех необходимых оценок.

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