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Alexandra Nekrasova

Рижская дума займет более 90 млн евро для продолжения строительства Южного моста

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Южный мост
Южный мост Фото: LETA

Рижская дума постановила занять 92,6 млн евро на реализацию четвертой очереди Южного моста - строительства участка улицы Яня Чакстес гатве.

Кредит планируется взять на 30 лет.

Общая стоимость четвертой очереди составит 122,73 млн евро, в том числе 60,2 млн евро составит софинансирование из Фонда сплочения Европейского союза, а софинансирование самоуправления - до 62,55 млн евро. После реализации проекта из фонда можно будет получить еще 11,3 млн евро и сократить на эту сумму софинансирование самоуправления.

Четвертая очередь предусматривает строительство участка улицы Яня Чакстес гатве от улицы Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална. Как отмечает дума, это позволит улучшить транспортное сообщение между районами Риги и уменьшить разрозненность магистральных улиц.

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