Рижская дума займет более 90 млн евро для продолжения строительства Южного моста

Общая стоимость четвертой очереди составит 122,73 млн евро, в том числе 60,2 млн евро составит софинансирование из Фонда сплочения Европейского союза, а софинансирование самоуправления - до 62,55 млн евро. После реализации проекта из фонда можно будет получить еще 11,3 млн евро и сократить на эту сумму софинансирование самоуправления.