Ср, 27.11.2019
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Стало известно, когда состоится голосование о выражении недоверия мэру Риги

Олег Буров

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Внеочередное заседание Рижской думы, на котором планируется провести голосование о выражении недоверия мэру Риги Олегу Бурову, пройдет в четверг, 28 ноября, в 17:30. Об этом агентству LETA рассказал сам Буров.

По его словам, переговоры о создании коалиции в данный момент ведутся с блоком депутатов "Риге" и независимым депутатом Байбой Брокой, однако конкретных соглашений о сотрудничестве пока не достигнуто.

Руководитель блока депутатов "Риге" Оскар Путниньш ранее подтвердил агентству LETA, что встреча с Буровым действительно имела место. Они долго обсуждали его видение возможного сотрудничества и пути реализации важных для депутатов блока инициатив.

Путниньш заявил, что пока конкретных решений о присоединении к коалиции депутаты блока "Риге" не приняли,

потому что они ждут выдвинутого оппозицией кандидата, которому они обещали оказать поддержку.

В свою очередь председатель фракции национального объединения Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/LNNK Дайнис Лоцис заявил агентству LETA, что

оппозиция не обсуждала идею выдвижения своего кандидата и все еще придерживается идеи проведения внеочередных выборов.

По его словам, оппозиция сейчас ждет заседания, на котором пройдет голосование о выражении недоверия Бурову, чтобы увидеть, удастся ли ему обеспечить себе большинство голосов. В зависимости от результатов этого заседания оппозиция будет принимать решения о дальнейших действиях.

В распоряжении агентства LETA есть также неофициальная информация, что оппозиция собрала подписи для того, чтобы в случае необходимости провести голосования об отставке вице-мэра Анны Владовой и отстранении Бурова от должности члена правления Рижского свободного порта. Однако запросов на проведение соответствующих заседаний пока подано не было.

Если блок депутатов "Риге" и Брока решат сотрудничать с "Согласием" и "Честь служить Риге", коалиция будет состоять из 32 депутатов.

Как сообщалось ранее, партии оппозиции Рижской думы собрали необходимые 20 подписей, чтобы инициировать отстранение мэра Риги Олега Бурова от должности.

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