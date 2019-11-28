Минэкономики нашло решение, как снизить цены на медикаменты

В отчете отмечается, что расходы на здравоохранение в Латвии в 2018 году составили 5,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), что почти в два раза меньше, чем в таких развитых странах, как Германия и Швеция. В то же время расходы на лекарства в Латвии составляют 27,4% от общих расходов на здравоохранение, что является одним из самых высоких показателей в странах-членах ОЭСР.

Общие расходы на здравоохранение в Латвии в 2018 году составили 1,61 млрд евро, из которых более четверти, или 441,1 млн евро, было потрачено на медикаменты. Более двух третей общих расходов на лекарства, или 278,9 млн евро, было потрачено жителями страны из своих средств. В 2018 году эта сумма составляла 17,3% от общих расходов на здравоохранение.

"Сравнивая общие расходы на здравоохранение с затратами на лекарства, можно сделать вывод, что одним из факторов высоких затрат на покупку лекарств является ограниченная доступность медицинских услуг, то есть происходит симптоматическая борьба с последствиями, а не с причинами", - отметило Министерство экономики.

В ходе исследования рабочей группы был сделан вывод, что, несмотря на то, что цены на лекарства, предлагаемые производителями для Латвии, являются одними из самых низких, медикаменты для потребителей стоят дороже, чем в соседних странах.

По мнению рабочей группы, основной причиной такого положения дел является отсутствие конкуренции между оптовыми торговцами фармацевтическими товарами. Исследования рынка показывают, что 94% лекарств поступают от 10 крупнейших оптовых торговцев.

Кроме того, было установлено, что лекарства вне системы государственной компенсации, на которые производители обеспечивают сниженную цену, часто не достигают конечного потребителя в Латвии, так как они экспортируются оптовыми торговцами для получения большей прибыли.

"По оценке фармацевтических производителей, если есть один оптовик, которому принадлежит 50% рынка, и производитель не сотрудничает с ним, то и рынка нет. Если есть много мелких оптовиков и один крупный, которому благодаря широкой сети аптек принадлежит огромный рынок, отсутствие сотрудничества с этим оптовым торговцем означает потерю 50% рынка, потому что аптеки не будут покупать у постороннего оптовика", - подчеркнуло министерство.

В качестве другого важного аспекта рабочая группа отметила, что, хотя количество аптек в Латвии статистически является довольно большим, все еще сохраняется их концентрация вокруг медицинских учреждений и в больших городах. В Латвии также наблюдается критическая ситуация с доступностью круглосуточных аптек, и часто даже в крупных городах страны пациенты не могут получить фармацевтическую помощь ночью.

Для решения выявленных проблем рабочая группа рекомендует, во-первых, пересмотреть регулирование в отношении размещения аптек, отменив ограничения на количество аптек в крупных городах и обязав аптеки общего типа, находящиеся в круглосуточно предоставляющих помощь медучреждениях, работать 24 часа в сутки.

Это создаст централизованный пункт здравоохранения, где будет доступна как неотложная медицинская помощь, так и фармацевтическая помощь.

Во-вторых, предполагается обязать производителей, лекарственные средства которых включены в Латвийский регистр лекарственных средств, декларировать стандартные договоры с оптовиками в Государственном агентстве лекарств, чтобы обеспечить их недискриминирующие условия на рынке.

В-третьих, для устранения выявленных проблем доступности медикаментов планируется установить для оптовиков, которые имеют контракты на прямые поставки от производителя, требование обеспечивать дополнительные запасы лекарственных средств, соответствующие объему их потребления в течение трех месяцев.

В-четвертых, планируется создать систему контроля (регистр), которая позволяла бы оперативно проверять объем запасов у оптовиков, чтобы предотвратить риск недоступности лекарственных средств для аптек и пациентов из-за возможного экспорта лекарств.