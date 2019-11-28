Чт, 28.11.2019
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Министр здравоохранения Илзе Винькеле сохранила должность

Илзе Винькеле

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня большинство депутатов Сейма проголосовало против инициированной оппозицией отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"). 

За ее отставку проголосовали 30 депутатов, против были 52.

Запрос об отставке подавали внефракционные депутаты и депутаты Союза "зеленых" и крестьян. 

Прения по этому вопросу продолжались несколько часов. Дольше всех выступал депутат Алдис Гобземс, который на протяжении часа критиковал решения Винькеле как министра и общую политику здравоохранения в Латвии. Гобземс подготовил политическое досье Винькеле и рассказал о ее членстве в разных партиях.

"Илзе Винькеле меняет политическую окраску, как колготки. Мы можем говорить о многих Винькеле. Винькеле, как хамелеон, приспосабливает свою политическую окраску для собственного блага. Неудачное участие в выборах - ее фирменный знак", - заявил Гобземс. 

Депутат "Согласия" Вячеслав Домбровский подчеркнул, что никто из его партии не подписывал запрос об отставке Винькеле, так как "Согласие" считает, что за невыполнение закона о повышении зарплат медиков ответственно правительство в целом, и в первую очередь премьер Кришьянис Кариньш. "Винькеле по крайней мере предложила, где искать деньги", - сказал Домбровский. 

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