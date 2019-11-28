Министр здравоохранения Илзе Винькеле сохранила должность

За ее отставку проголосовали 30 депутатов, против были 52.

Запрос об отставке подавали внефракционные депутаты и депутаты Союза "зеленых" и крестьян.

Прения по этому вопросу продолжались несколько часов. Дольше всех выступал депутат Алдис Гобземс, который на протяжении часа критиковал решения Винькеле как министра и общую политику здравоохранения в Латвии. Гобземс подготовил политическое досье Винькеле и рассказал о ее членстве в разных партиях.

"Илзе Винькеле меняет политическую окраску, как колготки. Мы можем говорить о многих Винькеле. Винькеле, как хамелеон, приспосабливает свою политическую окраску для собственного блага. Неудачное участие в выборах - ее фирменный знак", - заявил Гобземс.