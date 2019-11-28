"Путин - шакал": в России за неуважение власти наказали несовершеннолетнего

В Курске за неуважение к власти наказан несовершеннолетний местный житель, который назвал в соцсетях президента России Владимира Путина "шакалом", сообщает "МБХ медиа".
Жителя Курска Степана Л. за оскорбление власти с помощью записей в социальной сети "В Контакте" приговорили к денежному штрафу в размере 30 000 рублей (425 евро).
Молодой человек уже указал, что решение суда оспорит.
Это не первый раз, когда Степан Л. получает штрафы за деятельность в соцсетях - ранее он был приговорен к штрафу за демонстрацию символов нацизма в связи с размещенным им фрагментом из мультфильма "Том и Джерри".
Напомним, в марте этого года в России вступил в силу закон, устанавливающий ответственность за неуважение к власти.