"Путин - шакал": в России за неуважение власти наказали несовершеннолетнего

Жителя Курска Степана Л. за оскорбление власти с помощью записей в социальной сети "В Контакте" приговорили к денежному штрафу в размере 30 000 рублей (425 евро).

Это не первый раз, когда Степан Л. получает штрафы за деятельность в соцсетях - ранее он был приговорен к штрафу за демонстрацию символов нацизма в связи с размещенным им фрагментом из мультфильма "Том и Джерри".