"Подняла голову - в воздухе машина": в Межциемсе в результате ДТП Opel перевернулся на бок

"Я ехала по улице Хипократа, в направлении улицы Эйзенштейна, в девять у меня была запись в центр Gastro, было 8:40. Я искала место для остановки, там дальше было место, начала тормозить, услышала удар, подняла голову, в воздухе машина, она перевернулась на бок и двигалась в мою сторону. Пробовала сдать назад, но было поздно. Все произошло очень быстро", - рассказала Наталья, BMW которой пострадала в результате столкновения.