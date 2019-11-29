"Подняла голову - в воздухе машина": в Межциемсе в результате ДТП Opel перевернулся на бок

Утром в четверг в Межциемсе водители и пешеходы, перемещавшиеся по улице Гайльэзера, стали свидетелями необычной картины - на краю дороги на боку "припарковался" автомобиль Opel, сообщает передача Degpunktā.
"Я ехала по улице Хипократа, в направлении улицы Эйзенштейна, в девять у меня была запись в центр Gastro, было 8:40. Я искала место для остановки, там дальше было место, начала тормозить, услышала удар, подняла голову, в воздухе машина, она перевернулась на бок и двигалась в мою сторону. Пробовала сдать назад, но было поздно. Все произошло очень быстро", - рассказала Наталья, BMW которой пострадала в результате столкновения.
Первая мысль, которая пришла ей в голову - нужно спешить на помощь пострадавшему, но оказалось, что он выбрался из автомобиля сам.
"Он уже начал открывать передние пассажирские двери. Вылез сам, после этого опять упал, бедняга. В плохом состоянии он был. После этого уже нормально встал. Шок", - рассказала Наталья.
ДТП произошло потому, что Opel мчался на большой скорости и зацепил выезжавшую с парковки Toyota. Скорее всего, виновен и ее водитель, потому что с какой бы скорость не двигался Opel, все-таки едущим по главной дороге нужно уступать.