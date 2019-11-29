Пт, 29.11.2019
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В этом году в Латвии потушено уже более 8500 пожаров

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано девять пожаров, ни один человек в них не пострадал, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Три пожара были потушены в краях Латвии, три - в Риге и еще три - в других городах. Горели отходы, сухая трава, дрова, сажа в дымоходе, предметы быта, легковая автомашина, теплоизоляция, а также котельная.

В четверг работники VUGD провели 18 спасательных операций, а четыре вызова оказались ложными.

С начала года в Латвии было потушено 8529 пожаров, в которых пострадали 246, а погибли 69 человек.

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