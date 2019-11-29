Пт, 29.11.2019
Но гендерная дисфория - это феномен не только Запада. Как показывают последние исследования, это также наблюдается в азиатских культурах, например, в Китае. Кеннет Закер, профессор Университета Торонто

С воскресенья за летнюю резину будут штрафовать

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Начиная с этого воскресенья, 1 декабря, по 1 марта 2020 года все автомобили и автобусы, полная масса которых не превышает 3,5 тонн, должны быть оснащены зимними шинами, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

 Несоблюдение этих правил влечет за собой штраф в размере 30 евро.

Полиция напоминает, что использование неподходящих шин в зимнее время года опасно, так как в холодную погоду на дорогах образуется лед, что ухудшает сцепление шин с поверхностью дороги и может привести к заносу.

Также важно помнить, что зимой необходимо выбирать соответствующую погодным условиям скорость и избегать резких маневров.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ