С воскресенья за летнюю резину будут штрафовать

Начиная с этого воскресенья, 1 декабря, по 1 марта 2020 года все автомобили и автобусы, полная масса которых не превышает 3,5 тонн, должны быть оснащены зимними шинами, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Несоблюдение этих правил влечет за собой штраф в размере 30 евро.
Полиция напоминает, что использование неподходящих шин в зимнее время года опасно, так как в холодную погоду на дорогах образуется лед, что ухудшает сцепление шин с поверхностью дороги и может привести к заносу.
Также важно помнить, что зимой необходимо выбирать соответствующую погодным условиям скорость и избегать резких маневров.