Перечислены главные ошибки женщин при выборе одежды для вечеринки

В первую очередь специалист призывает женщин избегать костюмов, полностью расшитых пайетками или стразами, поскольку такой образ уже устарел. Вместо этого Остина рекомендует комбинировать блестящую юбку со спокойным верхом - например, с рубашкой, прозрачной блузой или однотонным боди.

Кроме того, стилист отмечает, что в погоне за блестящим нарядом девушки часто забывают обратить внимание на материал, из которого он изготовлен.

Наилучшим выбором на предстоящие новогодние праздники она считает платье из жатой ткани с эффектом металлик.

Также Оспина посоветовала отказаться от чересчур высоких каблуков, поскольку в них быстро устанут ноги. "Вы же не хотите быть одной из тех тусовщиц, которые возвращаются на метро босиком. Это никому не идет", - пояснила она.

Особое внимание стилист советует уделить аксессуарам, так как многие женщины напрасно считают их второстепенными.

"Не пренебрегайте тем фактом, что иногда весь образ держится на правильно подобранной сумке", - отметила эксперт,

порекомендовав присмотреть сумку из вельвета, который в этом году вернулся в моду.