Перечислены главные ошибки женщин при выборе одежды для вечеринки
Стилист из Лондона Катерина Оспина составила список модных промахов при выборе нарада для вечеринки, в числе главных из них отметив усыпанные блестками платья и туфли на слишком высоком каблуке, пишет Daily Mail.
В первую очередь специалист призывает женщин избегать костюмов, полностью расшитых пайетками или стразами, поскольку такой образ уже устарел. Вместо этого Остина рекомендует комбинировать блестящую юбку со спокойным верхом - например, с рубашкой, прозрачной блузой или однотонным боди.
Кроме того, стилист отмечает, что в погоне за блестящим нарядом девушки часто забывают обратить внимание на материал, из которого он изготовлен.
Наилучшим выбором на предстоящие новогодние праздники она считает платье из жатой ткани с эффектом металлик.
Также Оспина посоветовала отказаться от чересчур высоких каблуков, поскольку в них быстро устанут ноги. "Вы же не хотите быть одной из тех тусовщиц, которые возвращаются на метро босиком. Это никому не идет", - пояснила она.
Особое внимание стилист советует уделить аксессуарам, так как многие женщины напрасно считают их второстепенными.
"Не пренебрегайте тем фактом, что иногда весь образ держится на правильно подобранной сумке", - отметила эксперт,
порекомендовав присмотреть сумку из вельвета, который в этом году вернулся в моду.
В заключение Катерина Оспина добавила, что нет ничего страшного в том, чтобы носить золотые и серебряные украшения вместе - такое сочетание, считавшееся ранее модным табу, теперь, по ее словам, стало трендом.