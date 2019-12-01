Под Вентспилсом пьяная компания подралась с полицией

Когда полицейские попросили документы, мужчины стали еще агрессивнее. После долгой ругани началась драка, в которой приняли участие и другие местные жители.

Как сообщает передача, задержанная компания не видела причин соблюдать порядок и не согласилась с решением инспектора доставить того, кто показал палец, в участок. Чтобы еще больше задержать доставку своего друга в участок, агрессивные мужчины вызвали подмогу - других жителей Варвы.

Полиция пояснила, что народ пришел, чтобы помочь, по их мнению, защитить права показавшего неприличный жест.

В момент, когда происходило задержание, один из присутствующих мужчин позвонил жителям волости Варвес и объяснил ситуацию, после чего на место происшествия прибыли несколько лиц, которые попросили освободить задержанного.

Мужчины перекрыли дорогу для оперативного транспорта и не подчинялись распоряжениям полиции. Один из них решил зацепить стража порядка и физически. Началась драка.

После долгой суматохи мятежники разбежались, и полицейские начали работу над оформлением протокола, сообщает передача.

Против мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения показывал неприличные жесты, начато административное делопроизводство о мелком хулиганстве и бесстыдных действиях.