Под Вентспилсом пьяная компания подралась с полицией
Под Вентспилсом между полицейским и пьяным мужчиной произошла драка, когда компания пьяных друзей в ночь на субботу, 30 ноября, в Варве решила спровоцировать проезжающий мимо экипаж стражей порядка и показала инспекторам неприличный жест, сообщает Degpunktā.
Когда полицейские попросили документы, мужчины стали еще агрессивнее. После долгой ругани началась драка, в которой приняли участие и другие местные жители.
Как сообщает передача, задержанная компания не видела причин соблюдать порядок и не согласилась с решением инспектора доставить того, кто показал палец, в участок. Чтобы еще больше задержать доставку своего друга в участок, агрессивные мужчины вызвали подмогу - других жителей Варвы.
Полиция пояснила, что народ пришел, чтобы помочь, по их мнению, защитить права показавшего неприличный жест.
В момент, когда происходило задержание, один из присутствующих мужчин позвонил жителям волости Варвес и объяснил ситуацию, после чего на место происшествия прибыли несколько лиц, которые попросили освободить задержанного.
Мужчины перекрыли дорогу для оперативного транспорта и не подчинялись распоряжениям полиции. Один из них решил зацепить стража порядка и физически. Началась драка.
После долгой суматохи мятежники разбежались, и полицейские начали работу над оформлением протокола, сообщает передача.
Против мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения показывал неприличные жесты, начато административное делопроизводство о мелком хулиганстве и бесстыдных действиях.
В свою очередь зачинщику драки грозит более серьезное наказание. За то, что он поднял руку на полицейского, ему грозит до пяти лет тюрьмы, принудительные работы или денежный штраф.