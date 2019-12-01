С воскресенья изменилось расписание движения части междугородних автобусов

С воскресенья, 1 декабря, ожидаются изменения на некоторых автобусных маршрутах по направлению в Баложи, Олайне, Страуме, Вирши, Балдоне и Кекаву, сообщает агентство LETA.
В частности, ожидаются изменения на маршрутах Рига-Рамава-Баложи, Рига-Олайне, Рига-Страуме, Рига-Павасари-Вирши, Рига-Балдоне, Рига-Плявниеккалнс-Кекава и Рига-Валдлаучи-Плявниекканлс-Кекава.
Кроме того, открыт новый маршрут Вирши-Павасари-Огре, который обеспечит жителям возможность попасть в центр края. В дальнейшем рейс на остановке Вирши по рабочим дням будет начинаться в 9:4, а на остановке Олайне - в 15 часов.
Принимая во внимание изменения, Автотранспортная дирекция призывает жителей перед поездкой повторно проверить актуальное расписание автобусов на сайте atd.lv в разделе "Расписание движения".
Автотранспортная дирекция призывает жителей использовать услуги общественного транспорта и брать билет за проезд, так как статистика востребованности рейса зависит от числа выданных пассажирам билетов.