С воскресенья изменилось расписание движения части междугородних автобусов

В частности, ожидаются изменения на маршрутах Рига-Рамава-Баложи, Рига-Олайне, Рига-Страуме, Рига-Павасари-Вирши, Рига-Балдоне, Рига-Плявниеккалнс-Кекава и Рига-Валдлаучи-Плявниекканлс-Кекава.

Кроме того, открыт новый маршрут Вирши-Павасари-Огре, который обеспечит жителям возможность попасть в центр края. В дальнейшем рейс на остановке Вирши по рабочим дням будет начинаться в 9:4, а на остановке Олайне - в 15 часов.

Принимая во внимание изменения, Автотранспортная дирекция призывает жителей перед поездкой повторно проверить актуальное расписание автобусов на сайте atd.lv в разделе "Расписание движения".