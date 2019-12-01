Пришла зима: движение осложнено по всей стране

Как сообщает Latvijas valsts ceļi, утром в воскресенье движение осложнено на Таллиннском шоссе, на Видземском шоссе, на Валмиерском шоссе, на Рижской окружной со стороны Видземе, на Кокнесском шоссе, на Даугавпилском шоссе от Риги до Плявнияс, на шоссе Плявиняс-Мадона, на части шоссе Смилтене-Гулбене, а также на участках Лиепайского и Вентспилсского шоссе.