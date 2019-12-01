Пришла зима: движение осложнено по всей стране

Утром в воскресенье снег и обледенение местами в Латвии затрудняют езду по главным и региональным автодорогам страны, а самые худшие условия езды наблюдаются в Видземе и центральной части страны, сообщает агентство LETA.
Как сообщает Latvijas valsts ceļi, утром в воскресенье движение осложнено на Таллиннском шоссе, на Видземском шоссе, на Валмиерском шоссе, на Рижской окружной со стороны Видземе, на Кокнесском шоссе, на Даугавпилском шоссе от Риги до Плявнияс, на шоссе Плявиняс-Мадона, на части шоссе Смилтене-Гулбене, а также на участках Лиепайского и Вентспилсского шоссе.
На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии, за исключением округи Елгавы, Лудзы и Вентспилса.
Заснеженные участки дорог чистят и обрабатывают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог принимают участие 139 единиц спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs.