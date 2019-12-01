Вс, 1.12.2019
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В России рейсовый автобус упал с моста в реку: погибли 19 человек

Место аварии

ФОТО: twitter.com/atnbtrc

В Забайкалье рейсовый автобус, следовавший по маршруту Сретенск - Чита, упал с моста в реку Куэнга. По информации "Интерфакса", автобус Kia Granbird принадлежал местной турфирме и совершал заказной рейс. Транспортное средство упало на лед и перевернулось, сообщает "Медуза".

В результате инцидента погибли 19 человек. Среди погибших — двое детей и водитель автобуса. Еще 21 человек пострадал, из них 14 были госпитализированы, в том числе трое — в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 44 человека, все — граждане России. 

В спасательной операции были задействованы 30 человек и 11 единиц техники, для эвакуации раненых использовались вертолеты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших в катастрофе.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Из-за этого водитель не справился с управлением, и автобус занесло в правую сторону по ходу движения, после чего он пробил ограждение моста и упал. "Интерфакс" отмечает, что в момент ДТП водитель был трезв.

Возбуждено уголовное дело.

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