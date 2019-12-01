В России рейсовый автобус упал с моста в реку: погибли 19 человек

В результате инцидента погибли 19 человек. Среди погибших — двое детей и водитель автобуса. Еще 21 человек пострадал, из них 14 были госпитализированы, в том числе трое — в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 44 человека, все — граждане России.

В результате падения туристического автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек.



Число пострадавших достигло 18 человек. По информации ГИБДД, автобус Kia Grandbird съехал с проезжей части из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенга. pic.twitter.com/HU26ISpg6u — АТН: Новости (@atnbtrc) December 1, 2019

В спасательной операции были задействованы 30 человек и 11 единиц техники, для эвакуации раненых использовались вертолеты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших в катастрофе.

#Видео с места падения автобуса с моста в Забайкалье. По предварительным данным, в экстренные службы поступило сообщение о падении автобуса "Гранд Берд" с моста через реку Куенга. В момент аварии внутри находились 43 пассажира и водитель. Погибло 10 человек pic.twitter.com/UJKJItLauQ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 1, 2019

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Из-за этого водитель не справился с управлением, и автобус занесло в правую сторону по ходу движения, после чего он пробил ограждение моста и упал. "Интерфакс" отмечает, что в момент ДТП водитель был трезв.