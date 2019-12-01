Латвийской таможне исполняется 100 лет

Сегодня отмечается годовщина основания таможенной службы Латвии - в этот день 100 лет назад была создана таможня независимого Латвийского государства, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).
1 декабря 1919 года при Министерстве промышленности и торговли было создано центральное таможенное учреждение государства - Таможенный отдел, который приступил к централизованному управлению таможенными учреждениями и созданию таможенных структур.
Таможенный департамент Латвии был восстановлен 3 июля 1990 года.
Как отмечает СГД, латвийская таможенная служба с момента ее основания постоянно развивалась, совершенствуя инфраструктуру таможенного контроля, модернизируя техническое оборудование, разрабатывая таможенные информационные системы.
Сегодня латвийская таможня является равноценным партнером таможен других государств Европейского союза, обеспечивая защиту внутреннего рынка и общества.