В самое сердце Риги пришел дух Рождества
В воскресенье в 17.00 на Домской площади была зажжена елка, а также открылись рождественские ярмарки.
Присутствующих развлекал детский вокальный ансамбль Momo и молодежный смешанный хор Universum. Ведущим мероприятия был актер Кристиан Карелин.
Галерея: На Домской площади зажгли рождественскую елку
После зажжения елки в городе постепенно будет включено остальное праздничное освещение, начнут работу рождественские ярмарки на Домской площади и Эспланаде, где рижане и гости столицы смогут приобрести традиционное зимнее угощение и подарки.
Рождественские ярмарки также открыты в Калнциемском квартале, где посетителей будут ждать по субботам и воскресеньям, и на Агенскалнском рынке, где ярмарка будет работать в третьи и четвертые выходные Адвента.
Галерея: Рождественская ярмарка в Калнциемском квартале
Галерея: Рождественская ярмарка на Агенскалнском рынке