Борданс предлагает провести международный конкурс на пост главы Банка Латвии

До завершения срока полномочий нынешнего президента Банка Латвии Илмара Римшевича осталось неполных три недели.

Борданс уже информировал о своей идее премьер-министра Кришьянис Кариньшу, который на это указал, что новый президент Банка Латвии должен быть назначен до 21 декабря.

Борданс признает, что идею международного конкурса нужно было выдвинуть раньше.

Комментируя подбор кандидатов на должность президента Банка Латвии, он заявил, что возникает ощущение, будто все заинтересованы "в каком-то процессе и все происходит очень напряженно".

Также ведутся переговоры в традиционном стиле - "вы нам Национальный совет по электронным СМИ, мы вам должность президента Банка Латвии".

Борданс считает, что эта ситуация унижает кандидатов, и не желает участвовать в таком процессе.

Возглавляемая им Новая консервативная партия не выдвинула ни одного претендента и настаивает лишь на более широком списке и понятных условиях