Фото: Во многих городах Латвии зажгли рождественские елки

В Лиепае на площади Рожу состоялось мероприятие по открытию рождественской елки, на котором жителей и гостей города радовал мюзикл "Красавица и Чудовище", в котором принимали участие актеры Лиепайского театра.

И в городском сквере Огре с творческими мастерскими и танцами была зажжена большая праздничная елка. Еще с прошлого года в рождественское время город одевается в свет лампочек. В этом году акцент сделан на несение света наверх.

В Сигулде вместе с жителями города и края рождественская елка была открыта на площади у вокзала, там она пробудет до конца месяца.

1 декабря елка рождественская елка была зажжена и в Кулдиге. На Ратушной площади города вместе с праздником открытия елки прошел и праздничный базарчик, в котором принимали участие около 100 торговцев.

Однако в Вентспилсе рождественская елка была открыта уже в субботу, 30 ноября. Елка находится у концертного зала "Латвия" и украшена нотами.

Праздничное настроение не обошло и Ригу - в столице главная елка страны была установлена на Ратушной площади.