Фото: Во многих городах Латвии зажгли рождественские елки

В воскресенье, 1 декабря, в нескольких городах Латвии были зажжены рождественские елки. Предлагаем посмотреть, какие праздничные деревья украшают латвийские города.
В Лиепае на площади Рожу состоялось мероприятие по открытию рождественской елки, на котором жителей и гостей города радовал мюзикл "Красавица и Чудовище", в котором принимали участие актеры Лиепайского театра.
И в городском сквере Огре с творческими мастерскими и танцами была зажжена большая праздничная елка. Еще с прошлого года в рождественское время город одевается в свет лампочек. В этом году акцент сделан на несение света наверх.
В Сигулде вместе с жителями города и края рождественская елка была открыта на площади у вокзала, там она пробудет до конца месяца.
1 декабря елка рождественская елка была зажжена и в Кулдиге. На Ратушной площади города вместе с праздником открытия елки прошел и праздничный базарчик, в котором принимали участие около 100 торговцев.
Однако в Вентспилсе рождественская елка была открыта уже в субботу, 30 ноября. Елка находится у концертного зала "Латвия" и украшена нотами.
Праздничное настроение не обошло и Ригу - в столице главная елка страны была установлена на Ратушной площади.
Галерея: На Домской площади зажгли рождественскую елку