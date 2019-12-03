Убытки латвийского PrivatBank перевалили за 1,5 миллиона евро

Латвийский PrivatBank в этом году за девять месяцев работал с убытками в размере 1,564 млн евро, что в два раза меньше, чем годом ранее. Убытки группы РrivatBank составили 1,413 млн евро, что меньше в 2,1 раза.
Активы банка на 30 сентября 2019 года составили 202,085 млн евро, что на 1,7% или 3,439 млн евро меньше, чем в конце 2018 года, когда активы PrivatBank составляли 198,646 млн евро.
Капитал и резервы банка по сравнению с концом 2018 года уменьшились на 2,6% и составили в конце сентября 36,567 млн евро.
В прошлом году в целом аудированные убытки PrivatBank составили 6,53 млн евро, убытки группы - 5,33 млн евро.
В группу входят PrivatBank, компания по недвижимости Amber Real и PrivatInvestment.
По размеру активов PrivatBank в июне 2019 года занимал 13-е место среди банков Латвии. Крупнейшим акционером банка является украинский PrivatBank, который в декабре 2016 года был национализирован правительством Украины.