"Сигаретники" на Центральном рынке: Буров оценит ответственность стройуправления

В интервью передаче LNT "900 секунд" Буров пояснил, что срок эксплуатации киосков, построенных на этой территории, истек в 2006 году, и с тех пор они должны считаться незаконными постройками.

В этой связи Буров уже потребовал объяснений у строительного управления, которое ответило что "это не его обязанность".

Со своей стороны мэр считает, что за все незаконные постройки ответственность несет именно строительное управление.

В 2018 году оно поручило легализовать данные постройки до 30 января 2020 года, однако мэр удивлен, почему управление не замечало их много лет.

Говоря об арендованной Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta территории Центрального рынка, мэр указал, что до строительства Rail Baltica в этом месте не должна вестись постоянная торговля, но могут быть, например, ярмарки.

Также Буров сообщил о том, что в его распоряжении имеется информация о продолжающейся торговле нелегальными сигаретами на рынке, о чем информированы ответственные учреждения.