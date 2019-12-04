Ср, 4.12.2019
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"Т-34": В России на боку белого медведя нарисовали граффити

ФОТО: kadrs no video

В соцсетях появилось снятое в Арктике видео, на котором виден белый медведь, на боку которого нарисована надпись "Т-34", сообщает ВВС.

"Т-34" - название модели советского танка эры Второй мировой войны.

Эксперты указывают, что черная надпись на боку медведя потенциально угрожает его жизни, так как она уменьшает его возможности сливаться с окружающей средой и охотиться.

Видео в Facebook выложил в начале декабря сотрудник Всемирного фонда природы (WWF) Сергей Кавры.

Он указал, что это видео получил из группы WhatsApp в Чукотском автономном округе.

Кавры отмечает, что точно неизвестно, где это видео было снято.

"Если это надпись на военную тему, это своего рода извращенное неуважение к истории", - считает он.

В свою очередь пресс-представитель российского отдела WWF Дарья Буянова указала, что видео вызвало у работников фонда шок. Она выразила мнение, что произошедшее - плохая шутка.

Между тем, Анатолий Кочнев, ученый из Российского института биологических проблем в России, считает, что белый медведь, вероятно, был усыплен  перед, как надпись сделали.

Из-за климатических изменений и снижения ледяного покрова белые медведи в поисках пищи вынуждены преодолевать большие расстояния, и все чаще они добираются до обжитых людьми мест.

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