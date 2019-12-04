Исследование: в Латвии учителя работают меньше, чем в среднем по ЕС

Количество учителей, работающих на полную ставку, в 2018 году по сравнению с 2013-м уменьшилось с 82% до 75%. Эти показатели относятся к нагрузке учителей во всех школах, где они работают - оказалось, что 10% учителей работают больше чем в одной школе.

Для сравнения, в Японии учителя работают в среднем 56 часов в неделю, в Канаде и Англии - 47 часов, в США - 46 часов.

По данным исследования, 42% рабочего времени учитель работает с учениками в классе, 14% времени тратит на планирование и подготовку к урокам, 10% - на проверку заданий и выставление оценок, 7% - на консультирование учеников, 5% - на работу в команде и сотрудничество с учителями.

В Латвии учителя тратят 84% урока на учебную работу, 10% - на поддержание порядка в классе, 6% - на административную работу. Исследователи отмечают, что даже в странах Азии с их высокой дисциплиной полезная часть урока меньше, например, в Тайване она составляет 75%, в Корее - 76%, в Японии - 79%