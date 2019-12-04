Немиро: Латвия не решила, будет ли покупать акции Conexus у "Газпрома"

Напомним, российская компания "Газпром" в предпоследний день уходящего года проведет аукцион по продаже 34,09911% акций Conexus. Торги начнутся с отметки 79 млн евро, минимальная цена ограничена 70 млн евро.

Немиро сообщил, что "Газпром" имеет право продавать принадлежащие ему акции Conexus любому инвестору.

Латвия не решила, будет ли покупать эти акции.

Он также не смог ответить на вопрос, есть ли у Латвии средства на такую покупку. Также пока неизвестно, будет ли у инвесторов интерес к акциям "Conexus", так что цена может отличаться от первоначального предложения.

В случае, если Латвия решит приобрести акции Conexus, принадлежащие другим инвесторам, их владельцем будет Augstsprieguma tīkls.