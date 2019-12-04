Ср, 4.12.2019
Присутствием сил НАТО в Польше и странах Балтии мы посылаем России очень мощный сигнал - если произойдет нападение на Польшу или страны Балтии, на него ответит весь альянс. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
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Лидеры НАТО договорились об обороне Польши и стран Балтии

Иллюстративное фото.

ФОТО: MURAD SEZER/REUTERS

Несмотря на первоначальные возражения Турции, лидеры НАТО утвердили в среду новые планы обороны Польши и стран Балтии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столненберг. 

"Сегодня мы договорились об обновленном плане для стран Балтии и Польши", - заявил он после саммита НАТО. 

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не согласится с планом НАТО по обороне Польши и стран Балтии, пока альянс не прислушается к опасениям Турции относительно курдских боевиков в Сирии.

Перед тем, как отправиться на саммит НАТО в Лондоне, Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидерами стран Балтии и Польши.

Турция обвиняет союзников по НАТО в том, что они прислушиваются к опасениям стран Балтии относительно своей безопасности, но отрицают угрозу, исходящую для Турции от курдских боевиков.

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