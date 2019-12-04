Лидеры НАТО договорились об обороне Польши и стран Балтии

Несмотря на первоначальные возражения Турции, лидеры НАТО утвердили в среду новые планы обороны Польши и стран Балтии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столненберг.
"Сегодня мы договорились об обновленном плане для стран Балтии и Польши", - заявил он после саммита НАТО.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не согласится с планом НАТО по обороне Польши и стран Балтии, пока альянс не прислушается к опасениям Турции относительно курдских боевиков в Сирии.
Перед тем, как отправиться на саммит НАТО в Лондоне, Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидерами стран Балтии и Польши.
Турция обвиняет союзников по НАТО в том, что они прислушиваются к опасениям стран Балтии относительно своей безопасности, но отрицают угрозу, исходящую для Турции от курдских боевиков.