На базе Перл-Харбор застрелены два человека

На судоверфи военного флота США Перл-Харбор на Гавайских островах вооруженный мужчина в среду открыл огонь, убив двух и ранив одного человека, сообщает AFP.
После этого стрелок покончил с собой.
Убиты два гражданских сотрудника Министерства обороны. Третий раненый гражданский "в стабильном состоянии находится в окружной больнице", - рассказало должностное лицо агентству AFP.
Силы безопасности отреагировали на информацию о стрельбе, и базу закрыли на несколько часов, сообщил пресс-секретарь базы.
Свидетель рассказал СМИ, что он, сидя за компьютером, услышал выстрелы и подбежал к окну. Он увидел трех лежащих на земле раненых, а стрелок, который был одет в униформу военного флота или моряка, выстрелил себе в голову.
Инцидент произошел за три дня до 78-й годовщины нападения Японии на Перл-Харбор.