На базе Перл-Харбор застрелены два человека

После этого стрелок покончил с собой.

Убиты два гражданских сотрудника Министерства обороны. Третий раненый гражданский "в стабильном состоянии находится в окружной больнице", - рассказало должностное лицо агентству AFP.

Силы безопасности отреагировали на информацию о стрельбе, и базу закрыли на несколько часов, сообщил пресс-секретарь базы.

ФОТО: AP/Scanpix

Свидетель рассказал СМИ, что он, сидя за компьютером, услышал выстрелы и подбежал к окну. Он увидел трех лежащих на земле раненых, а стрелок, который был одет в униформу военного флота или моряка, выстрелил себе в голову.