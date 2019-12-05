Чт, 5.12.2019
Если хочется в холоде жить, можно топить один раз в день. А я холод не люблю. Я хочу, чтобы мне было нормально. Милда Романова, жительница заброшенной железнодорожной станции
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На базе Перл-Харбор застрелены два человека

ФОТО: AP/Scanpix

На судоверфи военного флота США Перл-Харбор на Гавайских островах вооруженный мужчина в среду открыл огонь, убив двух и ранив одного человека, сообщает AFP.

После этого стрелок покончил с собой.

Убиты два гражданских сотрудника Министерства обороны. Третий раненый гражданский "в стабильном состоянии находится в окружной больнице", - рассказало должностное лицо агентству AFP.

Силы безопасности отреагировали на информацию о стрельбе, и базу закрыли на несколько часов, сообщил пресс-секретарь базы.

ФОТО: AP/Scanpix

Свидетель рассказал СМИ, что он, сидя за компьютером, услышал выстрелы и подбежал к окну. Он увидел трех лежащих на земле раненых, а стрелок, который был одет в униформу военного флота или моряка, выстрелил себе в голову.

Инцидент произошел за три дня до 78-й годовщины нападения Японии на Перл-Харбор.

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