Tele2 увеличит количество рабочих мест

В настоящее время на предприятии работает около 280 сотрудников. Половина из них трудится в офисе Tele2 в Риге, остальные - в центрах обслуживания клиентов.

"Для улучшения повседневного общения с клиентами мы ввели также современные решения с использованием искусственного интеллекта, тем не менее, несмотря на это, по крайней мере пока технологии не могут полностью заменить людей, особенно в общении с другим человеком, - признает директор коммерческого департамента Tele2 Райво Ростс. - Именно поэтому в следующем году мы планируем удвоить команду экспертов по продажам в нашем колл-центре, которая является отличным местом работы, например, для молодых людей, желающих начать свой трудовой путь".