Десятки голодных белых медведей окружили село на севере России

Специалисты в сфере охраны окружающей среды указали, что "медвежий апокалипсис" может быть результатом изменений климата - тающий прибрежный лед вынуждает медведей искать пищу в селе, а не в море.

Как подчеркивают другие эксперты, на данный момент белые медведи настолько часто приходят в Рыркайпий, что нужно подумать о невозвратной эвакуации.

Между тем руководитель сельской программы по борьбе с медведями Татьяна Миненко рассказала "РИА Новости", что в целом в Рыркайпие насчитывается 56 полярных медведей.

Животные встречались разные - в основном это были мамы с малышами разного возраста, заявила она, добавив, что почти все они выглядели истощенными.

Полярные медведи обычно проживают в регионе, который расположен на расстоянии 2,2 километров от села. Специалист в сфере защиты окружающей среды Михаил Стишов заявил, что именно в этом округе были необычно теплые погодные условия.

"Если бы лед был достаточно толстый, медведи или хотя бы некоторые из них отправились бы в море, где они могли бы охотиться на тюленей и рыб", - указал он.

Пока медведи ждут, когда придут морозы, их главнеым источником получения пищи стало село.

На минувшей неделе специалисты указали, что медведи посещают Рыркайпий настолько часто, что село стоило бы эвакуировать, а это означает переселение примерно 700 жителей.

Анатолий Кочнев указал в интервью агентству ТАСС, что визиты белых медведей случаются все чаще - пять лет назад в близи села были замечены всего лишь пять зверей этого вида.

"Я как ученый считаю, что там не стоит оставаться. Мы стараемся контролировать ситуацию, но никто не хочет даже представить, что там может произойти в течение трех-пяти лет", - подчеркнул эксперт.