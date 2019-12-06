СГД задержала почтовую посылку с опасным психотропным веществом

В ходе начатого уголовного процесса было проведено несколько обысков и изъяты предметы, похожие на оружие.

Сотрудники управления налогово-таможенной полиции СГД в октябре, проверяя имеющуюся в их распоряжении информацию, констатировали, что при помощи услуг курьерской службы из Франции в Латвию было ввезено крайне опасное психотропное вещество - 336 таблеток белого цвета и овальной формы Subutex, содержащие 2,688 граммов бупренорфина.

В рамках расследования в декабре этого года по месту жительства двух лиц (жителей Латвии), в отношении которых был начат уголовный процесс, были проведены обыски.

В ходе обысков было изъято два похожих на оружие предмета, один из которых был самодельным и выглядел как ручка. Также в ходе обысков были изъяты похожие на патроны предметы.

Управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс по признакам состава преступления, предусмотренного первой частью статьи 190.1 Уголовного закона о контрабанде психотропных веществ.

СГД еще раз подчеркивает, что почтовые отправления контролируются и подпадают под все установленные нормативными актами ограничения и запреты на транспортировку товаров и предметов через государственную границу.

Контрабанда наркотиков является особо тяжким преступлением, которое карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.