СГД задержала почтовую посылку с опасным психотропным веществом

Работники управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в почтовой посылке обнаружили таблетки, содержащие опасное психотропное вещество - бупренорфин, сообщили агентству LETA в СГД.
В ходе начатого уголовного процесса было проведено несколько обысков и изъяты предметы, похожие на оружие.
Сотрудники управления налогово-таможенной полиции СГД в октябре, проверяя имеющуюся в их распоряжении информацию, констатировали, что при помощи услуг курьерской службы из Франции в Латвию было ввезено крайне опасное психотропное вещество - 336 таблеток белого цвета и овальной формы Subutex, содержащие 2,688 граммов бупренорфина.
В рамках расследования в декабре этого года по месту жительства двух лиц (жителей Латвии), в отношении которых был начат уголовный процесс, были проведены обыски.
В ходе обысков было изъято два похожих на оружие предмета, один из которых был самодельным и выглядел как ручка. Также в ходе обысков были изъяты похожие на патроны предметы.
Управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс по признакам состава преступления, предусмотренного первой частью статьи 190.1 Уголовного закона о контрабанде психотропных веществ.
СГД еще раз подчеркивает, что почтовые отправления контролируются и подпадают под все установленные нормативными актами ограничения и запреты на транспортировку товаров и предметов через государственную границу.
Контрабанда наркотиков является особо тяжким преступлением, которое карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
В 2018 году СГД изъяла в общей сложности 6,7 тонны наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, тогда как в этом году уже было изъято около 7,2 тонны подобных веществ.