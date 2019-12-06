В 2020 году подорожают билеты в поездах и региональных автобусах

Билеты на автобусы подорожают на 0,1 евро, на поезда - на 0,1 или на 0,2 евро на дальних маршрутах. В то же время будет расширен список льгот на поездки по железной дороге, в том числе дешевле станут билеты, купленные в интернете.

Например, если сейчас на сайте Pasažieru vilciens билет из Риги до Даугавпилса стоит 6,7 евро, то с 15 января он будет стоить 6,9 евро. Билет от Риги до Слоки подорожает с 1,81 евро до 1,91 евро.

Плоне пояснила, что в последние годы выросли затраты, связанные с обеспечением услуг общественного транспорта, а тарифы на проезд в региональных автобусах не увеличивались с 2012 года и не соответствуют рыночной ситуации.

По словам Плоне, за эти годы затраты на автобусные поездки выросли на 14%, на поездки поездами - на 30%. Если в 2012 году поступления от продажи билетов покрывали 57% расходов перевозчиков, то в прошлом году только 46%. Это означает, что больше половины расходов на перевозки общественным транспортом покрывает государство.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш сказал, что в последние годы дирекция много работала над пересмотром сети маршрутов, принимала меры по привлечению пассажиров, снизила средний возраст автобусного парка, ускорила время выполнения рейсов, ввела безналичные расчеты и абонементные билеты.