Пт, 6.12.2019
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В 2020 году подорожают билеты в поездах и региональных автобусах

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 15 января 2020 года вырастут цены на билеты в поездах и региональных автобусах, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне. 

Билеты на автобусы подорожают на 0,1 евро, на поезда - на 0,1 или на 0,2 евро на дальних маршрутах. В то же время будет расширен список льгот на поездки по железной дороге, в том числе дешевле станут билеты, купленные в интернете.

Например, если сейчас на сайте Pasažieru vilciens билет из Риги до Даугавпилса стоит 6,7 евро, то с 15 января он будет стоить 6,9 евро. Билет от Риги до Слоки подорожает с 1,81 евро до 1,91 евро. 

Плоне пояснила, что в последние годы выросли затраты, связанные с обеспечением услуг общественного транспорта, а тарифы на проезд в региональных автобусах не увеличивались с 2012 года и не соответствуют рыночной ситуации. 

По словам Плоне, за эти годы затраты на автобусные поездки выросли на 14%, на поездки поездами - на 30%. Если в 2012 году поступления от продажи билетов покрывали 57% расходов перевозчиков, то в прошлом году только 46%. Это означает, что больше половины расходов на перевозки общественным транспортом покрывает государство. 

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш сказал, что в последние годы дирекция много работала над пересмотром сети маршрутов, принимала меры по привлечению пассажиров, снизила средний возраст автобусного парка, ускорила время выполнения рейсов, ввела безналичные расчеты и абонементные билеты.

Однако за эти годы значительно выросли цены на горючее и другие расходы, связанные с эксплуатацией транспортных средств.

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