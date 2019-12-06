Ветеринары рекомендуют жителям избегать контакта с незнакомыми животными

Как пояснила председатель правления общества Мара Видужа, в наши дни возможности путешествий не ограничивают ни перемещения человека, ни попадание инфекций с другого континента в течение суток, поэтому к риску бешенства стоит относиться серьезно.

Общество врачей-ветеринаров призывает быть особенно осторожными во время путешествий, кроме того, стоит избегать контакта с уличными животными и животными из приютов, а в случае, если работа связана с заботой о таких животных, необходимо провести профилактическую вакцинацию.

В свою очередь латвийских владельцев животных призывают заглянуть в документы своей собаки, кота или хорька и убедиться, что срок, до которого в этом году нужно было вакцинировать животное от бешенства, не прошел.

Если срок вакцинации закончился, общество призывает незамедлительно отправиться в ближайшую ветеринарную клинику, чтобы животное снова было защищено от бешенства.

"Люди мало информированы, что большое число бродячих и невакцинированных котов - реальная угроза. У инфекционных заболеваний нет границ, они приходят туда, где есть восприимчивые животные и люди. Несмотря на то, что лесные животные получают оральные вакцины, Латвия не защищена от ввоза бешенства с собаками, котами и хорьками", - указала Видужа.

Она добавила, что, к сожалению, ветеринары в своей практике по-прежнему встречаются со случаями, когда в Латвию нелегально ввозят невакцинированных от бешенства животных.

В то же время она напомнила, что с 1 января 2017 года у всех собак должна быть не только вакцинация от бешенства, но и микрочипы и регистрация в едином государственном собачьем регистре сельскохозяйственной базе данных.

Напомним, в Даугавпилсе умерла женщина, которая, возможно, была заражена бешенством, последний случай инфицирования которым в Латвии был зафиксирован в 2003 году.

Вирус бешенства, обнаруженный у скончавшейся пациентки, генетически принадлежит к вирусам, циркулирующим в Азии, свидетельствует предоставленная научным институтом безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR информация.

Как сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, получение этой информации является существенным прогрессом в ходе эпидемиологического расследования, потому что она подтверждает предположение о том, что женщина заразилась бешенством за пределами Латвии.

Два последних случая заболевания бешенством среди животных в Латвии были зарегистрированы в 2012 году, а последние случаи бешенства среди людей в Латвии были зарегистрированы в 1993, 1996 и 2003 годах.

В каждом случае было зарегистрировано заболевание и смерть только одного человека. В 2015 году Латвии был присвоен статус страны, свободной от бешенства.

Вирус бешенства вызывает острый энцефалит у всех теплокровных животных и людей.