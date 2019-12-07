Сб, 7.12.2019
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Латвия и Эстония планируют построить совместный парк ветрогенераторов

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвия и Эстония планируют построить совместный парк ветрогенераторов в Рижском заливе, что будет способствовать энергетической независимости государств.

Об этом сообщила агентству LETA советник министра экономики Ральфа Немиро Беата Йоните. 

В пятницу Немиро обсуждал этот проект с министром экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аасом. 

По словам Немиро, создание латвийско-эстонского парка ветрогенераторов даст ощутимые экономические преимущества и внесет вклад в энергетическую безопасность обеих стран, диверсифицируя источники поставок.

Следующим шагом будет разработка основных принципов проекта.

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