Латвия и Эстония планируют построить совместный парк ветрогенераторов в Рижском заливе, что будет способствовать энергетической независимости государств.
Об этом сообщила агентству LETA советник министра экономики Ральфа Немиро Беата Йоните.
В пятницу Немиро обсуждал этот проект с министром экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аасом.
По словам Немиро, создание латвийско-эстонского парка ветрогенераторов даст ощутимые экономические преимущества и внесет вклад в энергетическую безопасность обеих стран, диверсифицируя источники поставок.
Следующим шагом будет разработка основных принципов проекта.