Сб, 7.12.2019
Я считаю, что виновники - это организаторы соревнований, потому что они должны были обеспечивать безопасность на этом турнире. Евгения Асонова, гимнастка, пострадавшая в Риге
1

В России машина сбила группу школьников. Они шли в театр
Учительница погибла

ФОТО: Pixabay

В Нижнем Новгороде автомобиль вылетел на тротуар и сбил группу девятиклассников, которые в сопровождении двух учительниц шли в театр, пишет "Медуза".

Травмы разной степени тяжести получили 11 детей, 10 доставлены в местные больницы, одному школьнику помощь была оказана на месте.

Одна из учительниц погибла, вторая ранена.

Авария произошла в субботу, 7 декабря, в 17.30 недалеко от Театра юного зрителя.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с еще двумя машинами, одна из которых вылетела на тротуар.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", передает "Интерфакс".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ