В России машина сбила группу школьников. Они шли в театр
В Нижнем Новгороде автомобиль вылетел на тротуар и сбил группу девятиклассников, которые в сопровождении двух учительниц шли в театр, пишет "Медуза".
Травмы разной степени тяжести получили 11 детей, 10 доставлены в местные больницы, одному школьнику помощь была оказана на месте.
Одна из учительниц погибла, вторая ранена.
Авария произошла в субботу, 7 декабря, в 17.30 недалеко от Театра юного зрителя.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с еще двумя машинами, одна из которых вылетела на тротуар.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", передает "Интерфакс".