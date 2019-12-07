В России машина сбила группу школьников. Они шли в театр

Авария произошла в субботу, 7 декабря, в 17.30 недалеко от Театра юного зрителя.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с еще двумя машинами, одна из которых вылетела на тротуар.