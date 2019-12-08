Вопреки мнению экспертов: Минблаг присвоил производителю "чудо-воды" статус социального предприятия

Вопреки мнению экспертов, Министерство благосостояния предоставило статус социального предприятия продавцу питьевой воды Memory water, что позволяет ему претендовать на соответствующие гранты. Об этом сообщает программа Nekā personīga.
Это первый случай, когда эксперты отказали в присвоении статуса, а министерство его выдало, отмечает программа.
В прошлом году предприятие уже получало грант от министерства благосостояния и "Финансового учреждения развития" Altum. Целью программы является привлечение людей, исключенных из рынка труда по социальным, медицинским или другим причинам. Чтобы получить грант Memory water приняло на работу 13 человек с инвалидностью, а за полученные деньги приобрела оборудование стоимостью 100 000 евро.
Сейчас предприятие задумало получить дополнительные средства из фонда, потому как в августе запросило присвоить статус социального предприятия. Статус запросило и другое предприятие принадлежащее основателю Memory water Янису Плявиньшу - Prana energy. В предприятиях считают, что они подходят под требования, поскольку половина сотрудников имеет инвалидность.
Проверив Memory water выяснилось, что из 13 принятых на работу человек с инвалидностью, только один получает зарплату выше минимальной, а заработок девяти человек не превышает 35 евро. Они работают десять часов в месяц.
Эксперты посчитали, что Memory water статусу не соответствует, поскольку только формально выполняет требования закона социальных предприятий и его деятельность не даёт требуемого положительного социального влияния. Деятельность предприятия, получая грант направлена не на достижение социальных целей, а на развитие бизнеса, проводя автоматизацию устройств. К такому выводу пришли эксперты, единогласно отозвав статус социального предприятия.
По мнению Плявиньша, обвинения комиссии необоснованны, так как в законе не говорится, сколько часов сотрудники с инвалидностью должны работать. Он рассказывает, что эти лица больше вовлечены в продажу и предложение товаров. Также предлагается работа из дома.
Говоря о всего двух часах в неделю, он говорит: "В зависимости, кто как работает и как у них получается эта работа. Это такая слишком специфическая работа, где у них, к сожалению, нет таких блестящих результатов". На производстве работают два человека с инвалидностью.
Плявиньш обжаловал решение комиссии и руководство министерства благосостояния решило, что правда на стороне предпринимателя - формально все требования выполнены.
Директор юридического департамента министерства благосостояния Даце Клявиня допускает, что в будущем нужно будет думать о таких требованиях, как конкурентоспособность и объём нагрузки в списке критериев. Однако пока нормативные акты этого не предусматривают, по мнению юридического департамента у комиссии не было оснований отказывать в статусе.
Согласно решению госсекретаря министерства благосостояния Memory water был присвоен статус социального предприятия начиная с 19 ноября, а Prāna energy с 3 декабря.
Программа напоминает, что в этом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штраф в 600 евро на торговца водой Memory Water, потому что предприятие разместило предвыборные агитационные материалы в поддержку KPV LV, не подав в KNAB расценок на их размещение.
Отвечая на вопрос, сыграл ли в предоставлении статуса социального предприятия роль тот факт, что Memory water является сторонником партии, Петравича подчеркнула, что это нельзя комментировать, и не знает, жертвовало ли что-то предприятие её партии.
В то же время предприятие выяснило, что Продовольственно-ветеринарная служба, Инспекция здравоохранения, Институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR проверили заявления предприятия о "структурированной био-воде" и сделали вывод, что потребителей вводят в заблуждение относительно качества продукта, так как нет доказательств.
Директор Центра по защите прав потребителей Байба Витолиня отметила, что один раз проверка закончилась указаниями коммерсанту исправить эту информацию на домашней странице, но пока этого не было сделано, потому сейчас возобновлен процесс надзора.