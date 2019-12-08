Вопреки мнению экспертов: Минблаг присвоил производителю "чудо-воды" статус социального предприятия

Это первый случай, когда эксперты отказали в присвоении статуса, а министерство его выдало, отмечает программа.

В прошлом году предприятие уже получало грант от министерства благосостояния и "Финансового учреждения развития" Altum. Целью программы является привлечение людей, исключенных из рынка труда по социальным, медицинским или другим причинам. Чтобы получить грант Memory water приняло на работу 13 человек с инвалидностью, а за полученные деньги приобрела оборудование стоимостью 100 000 евро.

Сейчас предприятие задумало получить дополнительные средства из фонда, потому как в августе запросило присвоить статус социального предприятия. Статус запросило и другое предприятие принадлежащее основателю Memory water Янису Плявиньшу - Prana energy. В предприятиях считают, что они подходят под требования, поскольку половина сотрудников имеет инвалидность.

Проверив Memory water выяснилось, что из 13 принятых на работу человек с инвалидностью, только один получает зарплату выше минимальной, а заработок девяти человек не превышает 35 евро. Они работают десять часов в месяц.

Эксперты посчитали, что Memory water статусу не соответствует, поскольку только формально выполняет требования закона социальных предприятий и его деятельность не даёт требуемого положительного социального влияния. Деятельность предприятия, получая грант направлена не на достижение социальных целей, а на развитие бизнеса, проводя автоматизацию устройств. К такому выводу пришли эксперты, единогласно отозвав статус социального предприятия.

По мнению Плявиньша, обвинения комиссии необоснованны, так как в законе не говорится, сколько часов сотрудники с инвалидностью должны работать. Он рассказывает, что эти лица больше вовлечены в продажу и предложение товаров. Также предлагается работа из дома.

Говоря о всего двух часах в неделю, он говорит: "В зависимости, кто как работает и как у них получается эта работа. Это такая слишком специфическая работа, где у них, к сожалению, нет таких блестящих результатов". На производстве работают два человека с инвалидностью.

Плявиньш обжаловал решение комиссии и руководство министерства благосостояния решило, что правда на стороне предпринимателя - формально все требования выполнены.

Директор юридического департамента министерства благосостояния Даце Клявиня допускает, что в будущем нужно будет думать о таких требованиях, как конкурентоспособность и объём нагрузки в списке критериев. Однако пока нормативные акты этого не предусматривают, по мнению юридического департамента у комиссии не было оснований отказывать в статусе.

Согласно решению госсекретаря министерства благосостояния Memory water был присвоен статус социального предприятия начиная с 19 ноября, а Prāna energy с 3 декабря.

Программа напоминает, что в этом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штраф в 600 евро на торговца водой Memory Water, потому что предприятие разместило предвыборные агитационные материалы в поддержку KPV LV, не подав в KNAB расценок на их размещение.

Отвечая на вопрос, сыграл ли в предоставлении статуса социального предприятия роль тот факт, что Memory water является сторонником партии, Петравича подчеркнула, что это нельзя комментировать, и не знает, жертвовало ли что-то предприятие её партии.

В то же время предприятие выяснило, что Продовольственно-ветеринарная служба, Инспекция здравоохранения, Институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR проверили заявления предприятия о "структурированной био-воде" и сделали вывод, что потребителей вводят в заблуждение относительно качества продукта, так как нет доказательств.