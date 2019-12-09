Бывший управляющий Рижского порта Логинов зарегистрировал новую компанию

Основной капитал компании - 50 000 евро, и Логинов, у которого в качестве постоянного места жительства указана Испания, является единственным ее владельцем. В свою очередь единственным членом правления Kurlanders является жена Логинова Ирина Горбатикова-Бондаренко.

Юридический адрес компании - улица Чиекуру, 2, Мерсрагс.

Kurlanders была внесена в коммерческий регистр в четверг, 5 декабря.

Согласно данным Firmas.lv, Логинову сейчас принадлежит и 10% долей капитала в компании Riga Yacht Marina.

Напомним, Логинов оставил должность управляющего Рижским свободным портом по собственному желанию в марте 2017 года.

Логинов управлял портом с 1998 года. Во время работы Логинова его многократно пытались снять с должности, однако все попытки были неудачными.

Против Логинова было заведено и уголовное дело, его обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями.

В сентябре 2017 года Рижской окружной суд приговорил Логинова и его советника Айгара Печакса к выплате незаконно потраченных средств на сумму 856 951 евро, а также оштрафовал на 45 600 евро Логинова и на 34 200 евро Печакса за злоупотребление служебными полномочиями. Суд постановил, что Логинов должен выплатить 207 856 евро из незаконно потраченных средств, Печакс - 378 759 евро, и обоим вместе нужно выплатить 270 345 евро.

К Логинову также применен запрет занимать должности руководителя государственных и муниципальных структур и руководителя и заместителя руководителя предприятий на срок три года и шесть месяцев, к Печаксу применен тот же запрет на два года и восемь месяцев.